Meteorologistas alertam: umidade baixa, 34ºC e chance de chuva

Segundo o Inmet, o sol predomina durante a manhã mas a partir do início da tarde, há possibilidade de pancadas isoladas de chuva em algumas regiões

O Distrito Federal amanheceu com tempo aberto e temperaturas amenas nesta quarta-feira (8/10). Os termômetros marcaram mínima de 18°C nas primeiras horas do dia, mas a previsão é de que o calor volte a ganhar força ao longo da tarde, com máxima podendo chegar a 34°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sol predomina durante a manhã, com poucas nuvens. A partir do início da tarde, a nebulosidade tende a aumentar e há possibilidade, ainda que pequena, de pancadas isoladas de chuva em algumas regiões.

A umidade relativa do ar varia de cerca de 50% no início do dia a até 15% nas horas mais quentes, o que mantém o DF em estado de atenção para o tempo seco. A Defesa Civil recomenda reforçar a hidratação, evitar atividades físicas sob o sol forte e redobrar os cuidados com idosos e crianças.