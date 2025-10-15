Festival em Ceilândia celebra arte e protagonismo feminino

O ponto alto da noite será o show da cantora Ana Cañas, que sobe ao palco às 22h - (crédito: Divulgação/Casa do Cantador)

A Casa do Cantador recebe, neste sábado (18/10), a sétima edição do Festival Operárias das Artes. O evento, que começa às 15h e tem entrada gratuita, reúne artistas do Distrito Federal e de outras regiões do país em um encontro que mistura música, economia solidária e resistência.

Idealizado e com curadoria da cantora e militante cultural Nanci Araújo, o festival é produzido por Rosângela Dantas e tem direção artística de Suene Karim. A edição deste ano presta uma homenagem à memória de Marielle Franco, vereadora assassinada em 2018, reforçando o compromisso do evento com as causas das mulheres periféricas, negras e LGBTQIA+.

“Criamos o Operárias das Artes para garantir que as mulheres artistas tenham um espaço de reconhecimento e liberdade. É um ato político e poético de resistência”, destaca Nanci Araújo.





Programação

A cena local estará representada por uma série de atrações que mostram a diversidade cultural da capital. A abertura fica por conta do Dois Timbres, com um repertório que une samba e MPB. Na sequência, o Fuá da Paulinha leva o forró pé-de-serra ao palco.

A programação inclui a percussão afro-brasileira de Lene Matos, o manifesto sonoro do coletivo Elas que Toquem e o rap empoderado de Dree-K, representante da nova geração do hip-hop candango. O Fuzuê Candango e o Grupo Afirmação fecham o bloco local com apresentações que celebram a ancestralidade e a identidade negra.

O ponto alto da noite será o show da cantora Ana Cañas, que sobe ao palco às 22h para apresentar o espetáculo “Vida Real”, baseado em seu álbum autoral mais recente. O repertório mescla novos trabalhos com sucessos de sua carreira e versões de artistas como Belchior, Rita Lee e Renato Russo.

O Festival Operárias das Artes é uma realização da Artecei Produções, com fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF), integrando a programação do "Cultura Para Todos".

Confira

Data: Sábado, 18 de outubro

Local: Casa do Cantador – Ceilândia (DF)

Horário: A partir das 15h

Entrada gratuita

Apresentação: Sheila Campos

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

15h – Dois Timbres

16h – Fuá da Paulinha

17h – Lene Matos

18h – Elas que Toquem

19h – Dree-K

20h – Fuzuê Candango

21h – Grupo Afirmação

22h – Ana Cañas – Show “Vida Real”

