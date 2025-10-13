Brasília se despede de Goya, músico pioneiro do trio elétrico na cidade

Faleceu nesta segunda-feira (13/10) o intérprete, violonista e compositor Francivaldo Oliveira da Costa, conhecido artisticamente como Goya, aos 68 anos. O músico foi um dos grandes nomes responsáveis por construir a identidade musical de Brasília, sendo o fundador do primeiro trio elétrico da capital federal. Também integrou o grupo Invoquei o Vocal, que animou gerações com suas apresentações cheias de energia. O músico deixa a esposa, Simone, e os filhos Caio e Camila.
Ao longo da carreira, Goya dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira, como Milton Nascimento, Paulinho Pedra Azul, Tavinho Moura, Celso Adolfo e Túlio Mourão. Após o fim do grupo Invoquei o Vocal, o artista se destacou em carreira solo, lançando nove CDs, sendo seis deles em parceria com o ministro Ubiratan Aguiar, com quem compôs diversas canções.
Carismático e irreverente, Goya era conhecido por espalhar alegria por onde passava. “Onde chegava, gostava de dar uma palhinha, não perdia a oportunidade de fazer os outros rirem e ouvir uma música boa”, lembrou a filha Camila.
Além da música, o artista também atuou como funcionário da Câmara dos Deputados, onde foi um dos criadores do centro cultural da instituição, contribuindo para promover a arte e a cultura dentro do Legislativo.
Em suas palavras, Camila também destacou o exemplo deixado pelo pai. “Nos últimos meses tivemos a lição de que quem tem saúde tem tudo. Nos deixou o legado de amor, família, honestidade, união, resiliência e calma. Apesar do seu anseio em viver, infelizmente, não resistiu ao tratamento, mas lutou até o último minuto, superando a medicina diversas vezes neste último ano. Que possamos honrar a sua memória com muita alegria, música, futebol e família unida”.
“Ele era de tudo e um pouco, mas com muita excelência. Sempre muito forte, guerreiro e batalhador. Protegia sua família com unhas e dentes, era muito alegre e adorava fazer piadas. Até em seus últimos dias não tirava o sorriso do rosto e nem perdia a oportunidade de brincar”, completou.
O velório será realizado nesta terça-feira (14/10) no Cemitério Campo da Esperança Asa Sul. Após a cerimônia, ocorrerá a cremação no Jardim Metropolitano, em Valparaíso de Goiás.
Vitória Torres*Estagiário
Estudante de Jornalismo na Universidade Católica de Brasília. Estagiária de Política, Economia e Brasil