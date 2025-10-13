Brasília se despede de Goya, músico pioneiro do trio elétrico na cidade

Faleceu nesta segunda-feira (13/10) o intérprete, violonista e compositor Francivaldo Oliveira da Costa, conhecido artisticamente como Goya, aos 68 anos. O músico foi um dos grandes nomes responsáveis por construir a identidade musical de Brasília, sendo o fundador do primeiro trio elétrico da capital federal. Também integrou o grupo Invoquei o Vocal, que animou gerações com suas apresentações cheias de energia. O músico deixa a esposa, Simone, e os filhos Caio e Camila.

Ao longo da carreira, Goya dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira, como Milton Nascimento, Paulinho Pedra Azul, Tavinho Moura, Celso Adolfo e Túlio Mourão. Após o fim do grupo Invoquei o Vocal, o artista se destacou em carreira solo, lançando nove CDs, sendo seis deles em parceria com o ministro Ubiratan Aguiar, com quem compôs diversas canções.

Leia também: Trio elétrico do Pacotão arrasta multidão na contra mão de tudo

Carismático e irreverente, Goya era conhecido por espalhar alegria por onde passava. “Onde chegava, gostava de dar uma palhinha, não perdia a oportunidade de fazer os outros rirem e ouvir uma música boa”, lembrou a filha Camila.

Além da música, o artista também atuou como funcionário da Câmara dos Deputados, onde foi um dos criadores do centro cultural da instituição, contribuindo para promover a arte e a cultura dentro do Legislativo.

Leia também: Espetáculo na Câmara chama a atenção para pessoas com deficiência



Em suas palavras, Camila também destacou o exemplo deixado pelo pai. “Nos últimos meses tivemos a lição de que quem tem saúde tem tudo. Nos deixou o legado de amor, família, honestidade, união, resiliência e calma. Apesar do seu anseio em viver, infelizmente, não resistiu ao tratamento, mas lutou até o último minuto, superando a medicina diversas vezes neste último ano. Que possamos honrar a sua memória com muita alegria, música, futebol e família unida”.

“Ele era de tudo e um pouco, mas com muita excelência. Sempre muito forte, guerreiro e batalhador. Protegia sua família com unhas e dentes, era muito alegre e adorava fazer piadas. Até em seus últimos dias não tirava o sorriso do rosto e nem perdia a oportunidade de brincar”, completou.

O velório será realizado nesta terça-feira (14/10) no Cemitério Campo da Esperança Asa Sul. Após a cerimônia, ocorrerá a cremação no Jardim Metropolitano, em Valparaíso de Goiás.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Filhotes de saruê são resgatados no Jardim Botânico

Filhotes de saruê são resgatados no Jardim Botânico Cidades DF Mãe e filha são presas suspeitas de aplicar golpe em produtores rurais do DF

Mãe e filha são presas suspeitas de aplicar golpe em produtores rurais do DF Cidades DF Defensoria oferece serviços a homens em situação de vulnerabilidade

Defensoria oferece serviços a homens em situação de vulnerabilidade Cidades DF Colisão entre três veículos deixa três pessoas feridas em Brazlândia

Colisão entre três veículos deixa três pessoas feridas em Brazlândia Cidades DF Secretaria de Economia apreende cerca de R$ 1,7 mi em mercadorias irregulares

Secretaria de Economia apreende cerca de R$ 1,7 mi em mercadorias irregulares Cidades DF Sete pessoas morrem após carro cair em rio em Águas Lindas (GO)