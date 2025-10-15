Crime da 113 Sul: Francisco Mairlon é solto da Papuda nesta quarta-feira

Um dos acusados no caso conhecido como Crime da 113 Sul, Francisco Mairlon Barros Aguiarfoi solto na madrugada desta quarta-feira (15/10). O alvará de soltura, expedido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), chega após 15 anos da condenação por homicídio.
"O dia mais feliz da minha vida está sendo hoje", afirmou Francisco ao ser solto.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A decisão que garantiu a liberdade de Francisco foi tomada por unanimidade pela Sexta Turma do STJ, nesta terça-feira (14/10), que acolheu o recurso do Innocence Project Brasil e trancou a ação penal movida contra ele.
Francisco foi condenado há 15 anos pelo homicídio de três pessoas, mas a defesa sustentava desde o início que ele havia sido condenado apenas com base em uma confissão extrajudicial, sem provas diretas.
A advogada Dora Cavalcanti, do Innocence Project Brasil, ressalta que, após quase cinco anos trabalhando nesse caso, "a denúncia foi trancada" e Mairlon pode ir para casa. “Ele não é sequer mais réu. Hoje, ele é um homem livre”, comemorou.
Saiba Mais
- Cidades DF Francisco Mairlon vai ser solto da Papuda ainda nesta terça-feira (14/10)
- Cidades DF Justiça do DF nega liberdade a acusado de torturar e matar gatos
- Cidades DF Ibaneis quer trazer show gratuito da banda Foo Fighters a Brasília
- Cidades DF Ex-diretor da Polícia Civil é condenado por stalking e violência psicológica
Nathália Queiroz
Repórter na editoria de Cidades, advogada com especialização em Direito Penal e Criminologia pela PUCRS e jornalista em formação pelo CEUB. Atuou como repórter em coluna de segurança pública no Metrópoles.