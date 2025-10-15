InícioCidades DF
Crime da 113 Sul

Crime da 113 Sul: Francisco Mairlon é solto da Papuda nesta quarta-feira

Após 15 anos preso, Francisco Mairlon deixa a Papuda, após decisão unânime do STJ que reconheceu falhas no processo do "Crime da 113 Sul"

"O dia mais feliz da minha vida está sendo hoje", afirmou Francisco ao ser solto - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um dos acusados no caso conhecido como Crime da 113 Sul, Francisco Mairlon Barros Aguiarfoi solto na madrugada desta quarta-feira (15/10). O alvará de soltura, expedido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), chega após 15 anos da condenação por homicídio.

"O dia mais feliz da minha vida está sendo hoje", afirmou Francisco ao ser solto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A decisão que garantiu a liberdade de Francisco foi tomada por unanimidade pela Sexta Turma do STJ, nesta terça-feira (14/10), que acolheu o recurso do Innocence Project Brasil e trancou a ação penal movida contra ele.

Francisco foi condenado há 15 anos pelo homicídio de três pessoas, mas a defesa sustentava desde o início que ele havia sido condenado apenas com base em uma confissão extrajudicial, sem provas diretas.

A advogada Dora Cavalcanti, do Innocence Project Brasil, ressalta que, após quase cinco anos trabalhando nesse caso, "a denúncia foi trancada" e Mairlon pode ir para casa. “Ele não é sequer mais réu. Hoje, ele é um homem livre”, comemorou.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Nathália Queiroz

Repórter na editoria de Cidades, advogada com especialização em Direito Penal e Criminologia pela PUCRS e jornalista em formação pelo CEUB. Atuou como repórter em coluna de segurança pública no Metrópoles.

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Nathália Queiroz e Junio Silva
postado em 15/10/2025 00:39 / atualizado em 15/10/2025 00:53
SIGA
x