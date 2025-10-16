Previsão do tempo: DF terá máxima de 33ºC e chance de pancadas de chuva - (crédito: Ed Alves/CB )

O Distrito Federal terá um dia de calor intenso, com máxima prevista de 33°C, nesta quinta-feira (16/10). A umidade relativa, que chegou a 90% pela manhã, deve atingir cerca de 30% no período mais quente. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar das altas temperaturas, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, principalmente no período da tarde. Essas condições são previstas para o resto da semana.



“Essas primeiras chuvas ainda estão muito pontuais, mas já estão ocorrendo e parecem ter vindo para ficar. A expectativa é que se tornem mais frequentes com a aproximação de novembro”, diz Olívio Bahia, meteorologista do Inmet.

O especialista explicou que a combinação de temperatura mais quente com altos índices de umidade relativa do ar gera um clima mais abafado. “O tempo fica com sensação de ar pesado, como se estivesse numa sauna. Isso ocorre por conta do vapor d’água na atmosfera”, detalhou.

O período de transição para a estação chuvosa deve manter a nebulosidade ao longo do dia, condições que favorecem o desenvolvimento de nuvens e possíveis precipitações, principalmente nas áreas próximas a Goiás e Minas Gerais. Moradores devem se preparar para calor e abafamento, além da possibilidade de chuva rápida durante à tarde.