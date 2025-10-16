Homem com histórico de crimes no Goiás é preso após ameaçar mãe e avó

Um homem foi preso em flagrante após ameaçar a mãe e a avó, na QNM 18, em Ceilândia Norte. As vítimas relataram que o suspeito era usuário de drogas e havia cometido diversos crimes, como furtos, roubos e ameaças, na cidade de Goiânia (GO), antes de fugir para o Distrito Federal.

A prisão foi realizada pelos policiais militares (PMDF) do 8º Batalhão (BPM), nesta quarta-feira (15/10). Eles foram acionados inicialmente pela mãe do indivíduo. De acordo com a denúncia, o homem teria ido até a residência da avó e feito novas ameaças a ela. Na primeira abordagem, ele fugiu antes da chegada da equipe policial, mas retornou cerca de uma hora e meia depois, pulando o portão da casa e ameaçando novamente as vítimas.

No segundo deslocamento, os policiais localizaram o criminoso, que apresentava sinais de estar sob efeito de entorpecentes, e realizaram a prisão. Ele foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.