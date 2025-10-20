"Desprezo e falta de humanidade": afirma delegado

Durante a autuação na Delegacia da Criança e do Adolescente, os menores envolvidos no latrocínio que interrompeu a vida do estudante Isaac Augusto Vilhena, de 16 anos, na sexta-feira (17), demonstraram não ter qualquer remorso ou arrependimento. Procurado pelo Correio, o delegado Rodrigo Larizzatti, que estava de plantão e conduziu o trabalho de colher os depoimentos, encaminhou um vídeo gravado ontem, em que relata detalhes das circunstâncias do latrocínio que tirou a vida do adolescente e o comportamento dos menores na delegacia após serem apreendidos. "Chegaram a caçoar da legislação, fazendo piadas e rindo, o que evidenciou total desprezo e falta de humanidade. Apenas um dos sete perguntou se a vítima havia falecido, demonstrando algum tipo de sentimento. Os demais, não. Nenhum deles apresentou arrependimento ou culpa", contou.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Após quase sete anos de trabalho na Delegacia da Criança e do Adolescente, lidando diretamente com casos envolvendo menores infratores, o delegado contou que o episódio deixou a equipe "profundamente consternada pela total ausência de sentimento e de remorso dos autores." Larizzatti mandou uma mensagem para a família da vítima: "Desejamos, sinceramente, que a família seja confortada e que os menores respondam conforme a lei prevê."
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Três adolescentes diretamente envolvidos na morte do estudante Isaac Vilhena foram colocados à disposição do Juizado da Vara da Infância e Juventude. Apesar da gravidade do ato, a legislação estabelece limites em razão da menoridade penal. Os três envolvidos poderão receber medidas socioeducativas. Por serem inimputáveis, menores de 18 anos, a medida mais severa prevista é a internação por, no máximo, três anos — ou até completarem 21 anos de idade, o que ocorrer primeiro. "Por mais grave que seja o comportamento de um menor infrator, o máximo que a legislação permite como resposta é a aplicação de medida socioeducativa de internação por até três anos", explicou o delegado.
Ainda no vídeo, Larizzatti reforçou a orientação de que vítimas de crimes não devem reagir. "Infelizmente, essa é a realidade, sobretudo quando se percebe que o criminoso está armado, como ocorreu neste caso. Isaac viu que um dos infratores portava uma faca, mas reagiu, o que acabou resultando em sua morte. Reforçamos, no entanto, que a responsabilidade é sempre do criminoso — daquele que escolhe violar a lei e os interesses da sociedade", esclareceu o delegado.
Paradoxos
No ano de celebração aos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), os últimos dados do relatório Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescente no Brasil, lançado em agosto 2024 pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelam que, de 2021 a 2023, 15.101 crianças e adolescentes morreram de forma violenta no país, e a maioria das vítimas consiste em adolescentes com mais de 15 anos. Para o advogado Matheus Chiocheta, a criminalidade que aparenta ser crescente entre menores, portanto, se caracteriza mais bem como uma constante. "Os últimos acontecimentos que envolvem atos infracionais análogos a crimes perpetrados por menores no Plano Piloto de Brasília (e adjacências) são graves e demandam apurada análise e tratamento pelo Poder Público e pelas entidades de segurança", observa.
Matheus destaca que a resposta da segurança pública foi efetiva e precisa, porém não deve esta ser única engrenagem para uma pretensa resolução do problema. "O cometimento em si de 'crimes' por menores consiste em tema complexo e multifacetado, que envolve desde a presença estatal na promoção de políticas públicas voltadas à cidadania e à conscientização de jovens periféricos até o mapeamento educacional e a capilarização de mecanismos de qualificação e de inserção profissional", orienta o advogado.
Dinâmica do crime
Isaac Vilhena saiu de casa na noite de sexta-feira (17) para jogar bola com o amigo Fernando. Por volta das 18h, os dois seguiram para a quadra do parque Entrequadras 112/113 Sul, onde costumavam se reunir para praticar esportes. O que seria um fim de tarde comum terminou em tragédia.
Enquanto jogavam, três adolescentes se aproximaram dos amigos e pediram para rotear a internet. Ao recusarem, anunciaram o assalto e levaram o celular de Isaac e Fernando. Em desespero, o jovem correu atrás dos assaltantes, saindo do parque em direção à rua. Foi nesse momento, às 18h48, que ele foi esfaqueado. Os criminosos, todos menores de idade, ainda pegaram um pedaço de pau e passaram a perseguir o amigo de Isaac. Ferido, Isaac retornou até a entrada do parque, onde caiu. Vizinhos tentaram reanimá-lo até a chegada do socorro.
O chamado ao Corpo de Bombeiros foi registrado às 18h56. A primeira equipe chegou ao local oito minutos depois, às 19h04. Às 19h31, houve regulação médica com a Central do Samu, com a ausência de sinais vitais, ele foi levado ao Hospital de Base. Isaac havia se mudado há três anos para o Bloco A da SQS 112, onde morava com a família.
Após o crime, os três adolescentes envolvidos na situação fugiram e se encontraram com os outros quatro integrantes do grupo. A Polícia Militar conseguiu rastrear um dos celulares roubados e apreendeu os sete suspeitos, no Paranoá e no Itapoã.
Saiba Mais
- Cidades DF Bolão de Ceilândia bate na trave em sorteio da Mega-Sena
- Cidades DF Chuva forte cai em diversos pontos do DF na noite deste domingo (19/10)
- Cidades DF Entre orações e aplausos, centenas se despedem de Isaac Vilhena
- Cidades DF Adolescentes depredam abrigo de menores e danificam carro em Samambaia
- Cidades DF Primeira-dama do Distrito Federal lê oração universal no Vaticano
- Cidades DF "Ele era amor, ele era luz": amigos e familiares se despedem de Isaac Vilhena
Samanta SallumColunista
Carioca, formada na PUC- Rio. Foi repórter, editora e colunista do Correio por 12 anos. Ex-secretária de Comunicação do GDF, atuou no Senado Federal, e como consultora do PNUD. Também foi colunista do Congresso em Foco. Desde 2020, está à frente da coluna
Maria Eduarda LavocatRepórter
Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.