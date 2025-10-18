InícioCidades DF
Celina Leão participa de evento na feira da Torre de TV

Evento gratuito reúne expositores de 13 cidades e celebra a integração entre o DF e Entorno

Celina Leão visita a abertura da feira #NoEntornoTem, no Complexo Cultural da Torre de TV - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)
A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, participou neste sábado (18/10) da abertura da terceira edição da feira #NoEntornoTem, realizada no estacionamento do Complexo Cultural da Torre de TV. O evento, que segue até domingo (19/10), tem entrada gratuita e reúne expositores de 13 cidades da Região Metropolitana, incluindo Corumbá de Goiás, Pirenópolis e Alto Paraíso.

A feira promove a integração entre Brasília e o Entorno, valorizando a gastronomia, a arte, o artesanato e a cultura local. Além dos estandes de produtos regionais, o público pode conferir atrações musicais e apresentações culturais, que destacam o talento e a diversidade da produção goiana e brasiliense.

Vitória Torres*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade Católica de Brasília. Estagiária de Política, Economia e Brasil

Por Vitória Torres*
postado em 18/10/2025 20:18
