Celina Leão participa de evento na feira da Torre de TV

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, participou neste sábado (18/10) da abertura da terceira edição da feira #NoEntornoTem, realizada no estacionamento do Complexo Cultural da Torre de TV. O evento, que segue até domingo (19/10), tem entrada gratuita e reúne expositores de 13 cidades da Região Metropolitana, incluindo Corumbá de Goiás, Pirenópolis e Alto Paraíso.
A feira promove a integração entre Brasília e o Entorno, valorizando a gastronomia, a arte, o artesanato e a cultura local. Além dos estandes de produtos regionais, o público pode conferir atrações musicais e apresentações culturais, que destacam o talento e a diversidade da produção goiana e brasiliense.
