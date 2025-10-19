"Ele sempre foi um exemplo": conta zelador de prédio onde Isaac morava

O caçula da família sonhava seguir os passos do irmão mais velho, Edson, na área de tecnologia, com segurança da informação - (crédito: Cedido ao Correio)

O estudante Isaac Augusto de Brito Vilhena de Morais, 16 anos, morto durante um assalto na entrequadra 112/113 Sul na noite de sexta-feira (17), cursava o segundo ano do ensino médio no Colégio Militar de Brasília e era conhecido pela educação e bondade.

O caçula da família sonhava seguir os passos do irmão mais velho, Edson, na área de tecnologia, com segurança da informação. Além dos estudos, Isaac era apaixonado por esportes e videogame. Corintiano, jogava bola com os amigos e adorava basquete. Em uma viagem da família a Los Angeles, realizou o sonho de assistir a um jogo dos Lakers.

Isaac vivia com os pais, Lucas e Jane, e o irmão. Segundo o zelador do prédio onde a família mora há três anos, o jovem levava uma vida tranquila e dedicada à escola e à Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na quadra de casa.

"Ele sempre foi um exemplo. Era da escola para a casa. Da casa para a igreja. Sempre com a família", contou o zelador Marcos Antônio, de 43 anos.

O funcionário lembra que, no fim das tardes, era comum ver o adolescente saindo com os amigos para jogar bola ou pedalar. "Nunca ouvi nada de ruim dele. Ele saiu no final da tarde, aproximadamente 18h, para jogar bola, e foi aí que essa tragédia aconteceu", observa Marcos.

Para o zelador, a dor da perda é ainda mais profunda pelo fato de Isaac Augusto ser o filho mais novo. "Ele era o caçula. É uma das maiores dores que o ser humano pode sentir. Dói ainda mais saber que uma pessoa do bem que se foi", lamentou.



