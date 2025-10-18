InícioCidades DF
Moradores da 112 sul organizam ação para homenagear Isaac Vilhena

Jovem de 16 anos, foi morto com uma facada no peito ao tentar recuperar o celular durante assalto

Amigos e moradores fizeram uma homenagem para Isaac neste sábado: sentimento de perda - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Amigos e moradores fizeram uma homenagem para Isaac neste sábado: sentimento de perda - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Neste domingo (18/10), às 10h, será realizada uma ação no Parque Maria Cláudia em homenagem ao estudante Isaac Vilhena, que foi morto a facadas no mesmo local na última sexta-feira (17/10). Uma das organizadoras, Cristina Del’Isola, explicou que o objetivo do encontro é “emanar luz ao jovem e transmitir amor solidário à família”. 

Cristina é mãe de Maria Cláudia Del’Isola. A jovem foi estuprada e assassinada em 2004 aos 19 anos e o parque recebe seu nome. Após o crime, Cristina fundou o Movimento Maria Cláudia pela Paz, dedicado ao apoio de vítimas de violência e à preservação da memória da filha. Em reconhecimento a essa trajetória, a Câmara Legislativa do DF deu o nome de Maria Cláudia ao parque. 

Segundo Cristina, após a morte de Isaac, ela recebeu diversas ligações de moradores e decidiu se reunir com eles para pensar em uma forma de acolher a família e prestar homenagem ao jovem. 

“Esse tipo de gesto foi essencial para mim quando vivi a minha perda. Nosso objetivo é oferecer um espaço de reflexão sobre a vida e, acima de tudo, de fortalecimento para os familiares, para que saibam que não estão sozinhos e que toda a comunidade está unida em oração e solidariedade”, disse ao Correio.

Vinte e quatro horas após o crime, o Correio esteve no Parque Maria Cláudia e constatou que o espaço permanecia vazio, algo raro até sexta-feira. Um porteiro, que preferiu não se identificar, relatou que o parque costuma ficar movimentado nesse horário, com crianças brincando, famílias reunidas e pessoas praticando esportes nas quadras. 

“O clima aqui na quadra está terrível, muito triste. As pessoas estão muito abaladas e também com receio, assustadas com o que aconteceu”, contou.

De acordo com testemunhas, Isaac, que vestia o uniforme escolar, jogava bola com um amigo quando foi abordado por assaltantes que levaram seu celular. O jovem teria corrido atrás dos suspeitos para tentar recuperar o celular e acabou atingido por uma facada no peito.

O velório do estudante será realizado neste domingo (19/10), às 14h, no cemitério Campo da Esperança, capela 1.

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 18/10/2025 22:46 / atualizado em 18/10/2025 22:55
