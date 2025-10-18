Moradores da 112 sul organizam ação para homenagear Isaac Vilhena

Neste domingo (18/10), às 10h, será realizada uma ação no Parque Maria Cláudia em homenagem ao estudante Isaac Vilhena, que foi morto a facadas no mesmo local na última sexta-feira (17/10). Uma das organizadoras, Cristina Del’Isola, explicou que o objetivo do encontro é “emanar luz ao jovem e transmitir amor solidário à família”.
Cristina é mãe de Maria Cláudia Del’Isola. A jovem foi estuprada e assassinada em 2004 aos 19 anos e o parque recebe seu nome. Após o crime, Cristina fundou o Movimento Maria Cláudia pela Paz, dedicado ao apoio de vítimas de violência e à preservação da memória da filha. Em reconhecimento a essa trajetória, a Câmara Legislativa do DF deu o nome de Maria Cláudia ao parque.
Segundo Cristina, após a morte de Isaac, ela recebeu diversas ligações de moradores e decidiu se reunir com eles para pensar em uma forma de acolher a família e prestar homenagem ao jovem.
“Esse tipo de gesto foi essencial para mim quando vivi a minha perda. Nosso objetivo é oferecer um espaço de reflexão sobre a vida e, acima de tudo, de fortalecimento para os familiares, para que saibam que não estão sozinhos e que toda a comunidade está unida em oração e solidariedade”, disse ao Correio.
Vinte e quatro horas após o crime, o Correio esteve no Parque Maria Cláudia e constatou que o espaço permanecia vazio, algo raro até sexta-feira. Um porteiro, que preferiu não se identificar, relatou que o parque costuma ficar movimentado nesse horário, com crianças brincando, famílias reunidas e pessoas praticando esportes nas quadras.
“O clima aqui na quadra está terrível, muito triste. As pessoas estão muito abaladas e também com receio, assustadas com o que aconteceu”, contou.
De acordo com testemunhas, Isaac, que vestia o uniforme escolar, jogava bola com um amigo quando foi abordado por assaltantes que levaram seu celular. O jovem teria corrido atrás dos suspeitos para tentar recuperar o celular e acabou atingido por uma facada no peito.
O velório do estudante será realizado neste domingo (19/10), às 14h, no cemitério Campo da Esperança, capela 1.