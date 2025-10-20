Pensar Brasil 2025 discute papel do orçamento público na redução das desigualdades

Pensar Brasil 2025 será realizado em novembro e contará com especialistas para debater desigualdades - (crédito: Divulgação)

Laíza Ribeiro*

O uso eficiente dos recursos públicos como instrumento de transformação social será o tema central do Pensar Brasil 2025. O fórum, que acontece no próximo dia 6 de novembro, das 9h às 18h30, no Auditório Pereira, sede do Tribunal de Contas da União (TCU), traz o tema “Orçamento e Desenvolvimento: Caminhos para a Justiça Social” e propõe um diálogo técnico, político e social sobre como o orçamento público pode contribuir para reduzir desigualdades e promover o desenvolvimento nacional.

O evento é aberto ao público e voltado para servidores públicos, gestores, universitários, dirigentes de entidades trabalhistas e da sociedade civil, podendo ser acompanhado de forma virtual ou presencial. As inscrições poderão ser realizadas através do site pensarbrasil.com.br.

O Brasil é um dos países com maior concentração de renda do mundo, e o encontro busca justamente debater soluções para esse cenário. A terceira edição do Pensar Brasil irá reunir ministros, parlamentares, economistas, juristas e especialistas em políticas públicas para discutir o papel do Estado na construção de uma economia mais inclusiva.

Programação e destaques

A abertura institucional, às 9h30, será conduzida pelo presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo Filho, que abordará a importância de uma gestão fiscal eficiente e responsável.

Ao longo do dia, quatro painéis temáticos irão conectar as grandes questões econômicas à realidade social brasileira:

Painel 1 – Equilíbrio Fiscal, Juros e Desigualdade Social (10h30): discutirá como as políticas monetária e fiscal impactam o acesso da população aos direitos básicos. Entre os participantes estão o ministro Antonio Anastasia (TCU) e o deputado federal Rubens Pereira Júnior (PT-MA).

Painel 2 – Arrecadação versus Controle do Gasto Público (14h): trará um debate sobre a eficiência da máquina pública e a sustentabilidade das contas governamentais. Estão confirmados o economista e deputado Mauro Benevides Filho, o parlamentar Luiz Carlos Hauly (PODE-PR), o representante da Funpresp, Cícero Dias, e a professora Tathiane Piscitelli, especialista em Direito Tributário.

Painel 3 – Tributação Internacional e Soberania (15h30): vai discutir os efeitos da globalização e as implicações da reforma tributária brasileira, com Isac Falcão e Francisco Tavares.

Painel 4 – Qual projeto de desenvolvimento o Brasil precisa? (17h): encerrará o evento com uma reflexão sobre os rumos do país. Estão confirmados o articulador político José Dirceu, o secretário Uallace Moreira, o especialista Carlos Cidades e a economista Marilane Oliveira Teixeira.

O fórum será seguido por um coquetel de encerramento às 18h30.

Serviço:

Pensar Brasil 2025 – Orçamento e Desenvolvimento: Caminhos para a Justiça Social

Evento aberto para o público

Data: 6 de novembro de 2025 (quinta-feira), das 9h às 18h30

Local: Auditório Pereira Lira – Sede do Tribunal de Contas da União (TCU), Brasília

Mais informações: imprensa@sindilegis.org.br

Sobre o evento

Realização: Sindilegis, Sindifisco Nacional e Frente Servir Brasil

Patrocínio: Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT)

Apoio: TCU, Adcap, Sindjus, Abrapp e Aednit





