PMDF diz que reforçou patrulhamento na Asa Sul após morte de adolescente

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) intensificou o policiamento na Asa Sul após o registro de um ato infracional análogo a latrocínio que resultou na morte de um adolescente de 16 anos, na noite de sexta-feira (17/10). O caso ocorreu na 113 Sul e mobilizou equipes do 1º e do 5º Batalhão da PMDF, que apreenderam cinco adolescentes suspeitos de envolvimento no crime.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com a corporação, os policiais foram acionados por volta das 19h para atender a uma ocorrência de tentativa de roubo com agressão. No local, testemunhas relataram que a vítima foi esfaqueada por um grupo de adolescentes, que fugiu levando o celular da vítima. O rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave ao Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o auxílio do sistema de rastreamento do aparelho, as equipes localizaram o sinal do telefone no Paranoá. No endereço indicado, abordaram cinco adolescentes e encontraram o celular. Durante a abordagem, os detidos informaram que o autor da facada não estava no local. As buscas seguem em andamento.

Leia também: Velório de adolescente esfaqueado na Asa Sul será neste domingo

Todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para as medidas cabíveis.

Em nota exclusiva enviada ao Correio, a PMDF informou que tem intensificado as ações de policiamento ostensivo na Asa Sul, com o objetivo de aumentar a sensação de segurança de moradores, comerciantes e frequentadores da área central de Brasília. As operações são baseadas no mapeamento de manchas criminais, que permite o direcionamento estratégico de equipes para locais com maior incidência de delitos.

Leia também: Saiba quem é o estudante assassinado na Asa Sul

Entre as modalidades empregadas estão o Grupamento Tático Operacional (GTOP), o patrulhamento motociclístico, o policiamento a pé e o policiamento ciclístico, que atua especialmente no Parque da Cidade. Unidades especializadas como a ROTAM e o PATAMO também participam das ações preventivas.

A corporação reforçou ainda a importância da participação da comunidade no fortalecimento da segurança pública. O Programa Vizinhança Protegida, já implantado em mais de 120 quadras, incentiva os moradores a manter contato direto com as equipes de patrulhamento, comunicando ocorrências e atitudes suspeitas.

Leia também: Estudante morto na Asa Sul é homenageado por moradores

A PMDF destacou que segue empenhada em reduzir os índices criminais e em atuar de forma integrada na prevenção de delitos graves. “Com o empenho dos policiais militares e o apoio da população, seguimos firmes na missão de proteger vidas e garantir a tranquilidade dos cidadãos do Distrito Federal”, afirmou a corporação em nota.