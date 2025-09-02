Adolescente é esfaqueado em frente a escola no Riacho Fundo II

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e rapidamente prestou os primeiros socorros e encaminhou o jovem para o Hospital de Base - (crédito: Material cedido ao Correio)

Laíza Ribeiro

Um adolescente foi esfaqueado na tarde desta terça-feira (2/9) nas proximidades do Centro Educacional 01, no Riacho Fundo II. O crime, que teria sido motivado por uma briga entre jovens, aconteceu durante a saída de alunos.

Segundo testemunhas, tudo ocorreu em frente a uma padaria da região que fica perto da escola. A confusão começou devido a uma desavença entre a vítima e outro menor de idade, por conta de uma fita da torcida organizada do Flamengo.

O agressor se enfureceu ao ver o item com o jovem e durante a briga, atacou a vítima com um canivete, causando duas perfurações na região do abdômen.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e rapidamente prestou os primeiros socorros, encaminhando o jovem para o Hospital de Base. O autor das facadas fugiu do local e ainda não foi localizado.

A Polícia Civil (PCDF) investiga o caso para determinar as circunstâncias do crime e localizar o suspeito.