Motociclista fica ferido após colisão com carreta na EPNB

Colisão entre carreta e moto resulta em motociclista ferido - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um motociclista ficou ferido após se envolver em uma colisão com uma carreta na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), sentido Taguatinga. De acordo com os bombeiros, o acidente envolveu uma motocicleta CG Fan vermelha e uma carreta Mercedes-Benz branca.

O acidente ocorreu nesta quinta-feira (23/10), às 23h17 e mobilizou duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Quando os socorristas chegaram ao local, encontraram o condutor da moto caído no solo. Ele foi atendido no local e encaminhado consciente, porém desorientado, ao hospital de referência.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela cena da ocorrência. As causas da colisão ainda não foram informadas.



