Gasolina registra queda temporária de preço em postos do DF

Motoristas do Distrito Federal têm notado uma redução no preço da gasolina em postos de Águas Claras, Sudoeste e Guará, com valores variando entre R$ 5,89 e R$ 5,99 — bem abaixo dos R$ 6,49 que vinham sendo praticados nas últimas semanas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o presidente do Sindicombustíveis-DF, Paulo Tavares, a baixa tem origem em uma disputa de mercado iniciada em Águas Lindas (GO), onde postos ligados à Operação Carbono — investigação que apura ligações com o crime organizado — começaram a praticar preços abaixo do valor de custo. “Esses postos estavam recebendo combustível de uma refinaria no Rio de Janeiro por meio de uma pequena distribuidora. A diferença de preço acabou se espalhando pela BR-070, alcançando regiões como Ceilândia, Taguatinga, SIA e até o Plano Piloto”, explicou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Tavares ressalta que a queda tende a ser temporária. “Como toda promoção desse tipo, com preços muito próximos do custo, provavelmente deve durar pouco — uma ou duas semanas. Além disso, as distribuidoras ainda não repassaram integralmente a recente redução de 10 centavos no preço da gasolina. Até agora, o repasse foi de cerca de 5 centavos”, disse. Ele também lembrou que o aumento de quase 10% nos salários dos frentistas, acordado na nova convenção coletiva, deve impactar os custos a partir de novembro.