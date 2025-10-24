InícioCidades DF
Gasolina registra queda temporária de preço em postos do DF

Disputa entre postos iniciada em Águas Lindas provoca queda temporária nos preços da gasolina no DF, que chegam a R$ 5,89 em alguns pontos

03/07/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Aumento no preço da gasolina. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Motoristas do Distrito Federal têm notado uma redução no preço da gasolina em postos de Águas Claras, Sudoeste e Guará, com valores variando entre R$ 5,89 e R$ 5,99 — bem abaixo dos R$ 6,49 que vinham sendo praticados nas últimas semanas.

Segundo o presidente do Sindicombustíveis-DF, Paulo Tavares, a baixa tem origem em uma disputa de mercado iniciada em Águas Lindas (GO), onde postos ligados à Operação Carbono — investigação que apura ligações com o crime organizado — começaram a praticar preços abaixo do valor de custo. “Esses postos estavam recebendo combustível de uma refinaria no Rio de Janeiro por meio de uma pequena distribuidora. A diferença de preço acabou se espalhando pela BR-070, alcançando regiões como Ceilândia, Taguatinga, SIA e até o Plano Piloto”, explicou.

Tavares ressalta que a queda tende a ser temporária. “Como toda promoção desse tipo, com preços muito próximos do custo, provavelmente deve durar pouco — uma ou duas semanas. Além disso, as distribuidoras ainda não repassaram integralmente a recente redução de 10 centavos no preço da gasolina. Até agora, o repasse foi de cerca de 5 centavos”, disse. Ele também lembrou que o aumento de quase 10% nos salários dos frentistas, acordado na nova convenção coletiva, deve impactar os custos a partir de novembro.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 24/10/2025 10:11
