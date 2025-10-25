InícioCidades DF
Sábado será de calor e baixa umidade no DF; confira cuidados com a saúde

O quadradinho registrou mínima de 16,8ºC durante a manhã e a máxima deve bater os 30ºC no decorrer da tarde. Com a baixa umidade, que pode chegar a 25%, a capital está sob alerta amarelo, indicando perigo potencial à saúde

Bom dia, Brasília! Sábado será de calor e baixa umidade - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Bom dia, brasiliense! Neste sabadão (25/10), o Distrito Federal amanheceu sob temperaturas amenas, céu aberto e tempo seco. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o quadradinho registrou mínima de 16,8ºC durante a manhã e a máxima deve bater os 30ºC no decorrer da tarde. Com a baixa umidade, que pode chegar a 25%, a região está sob alerta amarelo, indicando perigo potencial à saúde. 

Apesar de a umidade máxima poder bater 80%, no Plano Piloto, as chances de chuva são baixíssimas. Mesmo com o calor, os moradores do DF sentiram aquele friozinho — protagonista desta semana — nas primeiras horas do dia, já que a sensação térmica chegou a 14,9 ºC. Os ventos seguem de fracos a moderados. 

A fim de prevenir as infecções respiratórias típicas do tempo seco, a recomendação é manter os ambientes arejados, evitar exposição a mudanças bruscas de temperatura, manter boa hidratação, adotar uma alimentação equilibrada, lavar as mãos com frequência e manter o calendário vacinal atualizado. Cuide-se e bom fim de semana!

Por Letícia Mouhamad
postado em 25/10/2025 11:15 / atualizado em 25/10/2025 11:16
