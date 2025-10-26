Domingo terá tempo aberto e seco, com pouca chance de chuva

Bom dia, Brasília! Domingo será de calor e tempo seco - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Bom dia, brasiliense! Neste domingão (26/10), o Distrito Federal amanheceu sob temperaturas amenas, céu parcialmente aberto e tempo seco. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o quadradinho registrou mínima de 16ºC durante a manhã e a máxima deve bater os 32ºC no decorrer da tarde. Com a baixa umidade, que pode chegar a 20%, a região está sob aviso amarelo, indicando perigo potencial à saúde.

Apesar de a umidade máxima poder bater 90%, as chances de chuva são baixíssimas e, segundo o meteorologista do Inmet Olívio Bahia, devem retornar à capital somente a partir da próxima quarta-feira (29). Os ventos seguem de fracos a moderados.

Devido à baixa umidade, o meteorologista recomenda alguns cuidados para evitar problemas de saúde: manter boa hidratação; hidratar periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade; manter adequada limpeza dos ambientes; e dar preferência a refeições leves.

Também deve-se evitar fazer atividades físicas nos períodos mais quentes do dia, além de ter atenção ao manuseio de fogo também é fundamental, para evitar incêndios e queimadas. Bom domingo!

