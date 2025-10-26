InícioCidades DF
Outubro Rosa

Aulão de Yoga e Hitbox celebra o Outubro Rosa no Parque da Cidade

O evento é gratuito e acontece no estacionamento 13 do Parque da Cidade, na estação de exercícios Mude

O evento é gratuito - (crédito: Reprodução)
Em celebração ao Outubro Rosa, o Parque da Cidade será palco, nesta segunda-feira (27/10), de uma experiência voltada ao bem-estar e à conscientização sobre a importância do autocuidado. A partir das 17h30, o público poderá participar gratuitamente de um aulão gratuito de yoga, seguido de hitbox — modalidade de aula de ginástica que combina exercícios de alta intensidade com música e dança.

O evento é promovido pela Evolve e será realizado na estação de exercícios Mude, localizada no estacionamento 13 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek. 

Os organizadores convidam o público a vir de rosa e de coração aberto para vivenciar a experiência. Para participar, basta baixar o aplicativo Mude, realizar o cadastro e agendar a aula gratuitamente.

A única exigência é que os participantes devem levar seu próprio tapete de yoga.

Serviço:
Evento: Aulão de Yoga e Hitbox– Outubro Rosa
Data: Segunda-feira, 27 de outubro
Horário: 17h30
Local: Parque da Cidade, Estacionamento 13 – Estação MUDE
Ingresso: Gratuito (inscrições pelo app MUDE)
Dica: Vá de rosa e leve seu tapetinho

