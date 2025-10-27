InícioCidades DF
MERCADO DE TRABALHO

Agências oferecem vagas de R$ 5 mil para gerente comercial nesta segunda

Cadastro para as vagas deve ser feito pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou de forma presencial em uma das 14 unidades das agências do trabalhador

Há oportunidade em várias áreas, basta procurar a agência do trabalhador
Há oportunidade em várias áreas, basta procurar a agência do trabalhador - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Os brasilienses que procuram uma oportunidade no mercado de trabalho podem procurar as agências do trabalhador que começam a semana com ofertas de 521 vagas, nesta sexta-feira (27/10). O cargo com maior salário está destinado a função de gerente de comercial, com salário de R$ 5 mil.

Além disso, são ofertadas 10 vagas para vendedores porta a porta, com salário de R$ 3,8 mil, e duas oportunidades para mecânicos de automóveis em geral, que oferecem R$ 3 mil. Outras funções com destaque são as de carpinteiro, eletricista e pedreiro, com remunerações de R$ 2.424,40.

Para pessoas com deficiência (PcD), são reservadas cinco vagas para auxiliar de limpeza, na Asa Sul, com remuneração de R$ 1.639, e duas oportunidades para empacotador a mão, em Ceilândia Norte, com salário de R$ 1.518. Ambas as funções não exigem experiência prévia nem escolaridade mínima, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

Davi Cruz*

postado em 27/10/2025 09:03 / atualizado em 27/10/2025 09:04
