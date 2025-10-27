Agências oferecem vagas de R$ 5 mil para gerente comercial nesta segunda

Os brasilienses que procuram uma oportunidade no mercado de trabalho podem procurar as agências do trabalhador que começam a semana com ofertas de 521 vagas, nesta sexta-feira (27/10). O cargo com maior salário está destinado a função de gerente de comercial, com salário de R$ 5 mil.

Além disso, são ofertadas 10 vagas para vendedores porta a porta, com salário de R$ 3,8 mil, e duas oportunidades para mecânicos de automóveis em geral, que oferecem R$ 3 mil. Outras funções com destaque são as de carpinteiro, eletricista e pedreiro, com remunerações de R$ 2.424,40.

Para pessoas com deficiência (PcD), são reservadas cinco vagas para auxiliar de limpeza, na Asa Sul, com remuneração de R$ 1.639, e duas oportunidades para empacotador a mão, em Ceilândia Norte, com salário de R$ 1.518. Ambas as funções não exigem experiência prévia nem escolaridade mínima, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).