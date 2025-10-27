Colisão entre carro, caminhonete e carreta deixa três feridos na BR-040

Um acidente envolvendo um carro, uma caminhonete e uma carreta deixou três pessoas feridas nesta segunda-feira (27/10), no km 3 da BR-040, na altura de Santa Maria, sentido Plano Piloto. O sinistro ocorreu por volta das 5h e interditou duas faixas da via. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender à ocorrência e enviou quatro viaturas ao local. No local, as equipes encontraram um Fiat Pálio branco, uma caminhonete Ford branca e um caminhão Volvo envolvidos na batida.

A condutora do Pálio foi socorrida consciente e orientada e encaminhada para uma unidade de saúde. Outras duas passageiras do mesmo veículo também foram atendidas e levadas ao hospital. Os motoristas da caminhonete e da carreta não precisaram de atendimento médico.

Durante o trabalho das equipes de resgate, duas faixas da rodovia precisaram ser interditadas, o que causou lentidão no trânsito. Após a remoção das vítimas e dos veículos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a responsabilidade pelo local e iniciou as investigações para identificar a dinâmica do acidente.