Depósito com mais de R$ 500 mil em drogas é descoberto no Gama

Uma operação policial resultou na apreensão de mais de R$ 500 mil em drogas e materiais usados no tráfico, no Gama. Os policiais identificaram um imóvel suspeito de servir como ponto de armazenagem e distribuição de drogas. No local, os militares encontraram dezenas de porções de entorpecentes e equipamentos destinados à pesagem e embalagem das substâncias.

Dentro da residência, os militares apreenderam aproximadamente 30 peças de maconha, 16 peças de DRY, cerca de duas peças e meia de cocaína, seis balanças de precisão, diversos frascos de lança-perfume, dois rolos de papel insufilme e uma faca.

A ação foi conduzida pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM), com apoio do serviço de inteligência, nesta segunda-feira (27/10), por volta das 22h. Após investigações e acompanhamento estratégico, a equipe confirmou a movimentação no endereço e realizou a abordagem.

Todo o material apreendido foi encaminhado à autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis.