Movimento e autocuidado

Entre respirações profundas, batidas musicais e sorrisos, o Parque da Cidade se transformou em um espaço de saúde, energia e autocuidado na tarde desta segunda-feira (27/10). Em celebração ao Outubro Rosa, a academia Evolve promoveu uma experiência voltada ao bem-estar feminino, com aulões gratuitos de yoga e hitbox na estação de exercícios Mude, localizada no estacionamento 13.

Cerca de 35 pessoas participaram da aula de yoga, enquanto outras 15 se entregaram ao ritmo intenso do hitbox, em um ambiente que uniu movimento e música. A iniciativa também ofereceu tapetes de yoga para quem ainda não tinha o próprio, tornando a experiência mais acessível. Em sintonia com o mês de conscientização, grande parte do público vestia tons de rosa e praticava sobre tapetes da mesma cor, como apoio ao tema de saúde da mulher.

A professora de yoga e personal trainer Mônica Azevedo destacou a importância de atividades como essa, que levam o bem-estar para além das academias. "É um projeto de academia ao ar livre. Então, ela tem várias modalidades, uma delas é o yoga. Aos poucos, a gente tem conseguido cada vez mais pessoas. Estão chegando muitas pessoas que nunca praticaram antes, e isso é muito bacana. O yoga traz esse estado de equilíbrio para a vida. É um momento de deixar tudo lá fora e apreciar o nosso eu interior", explicou.

A estudante Isabela Nicoli, de 25 anos, levou a amiga Maria Eduarda de Freitas, 22, vestibulanda de medicina, para experimentar a prática pela primeira vez. Para as duas, a aula foi mais do que uma simples atividade física, foi um momento de pausa e terapia.

"Eu já tinha vindo outras vezes. Vim esperando nada e acabei gostando bastante. Eu não gosto muito de esportes, então o yoga foi uma forma de me trazer para esse lado mais saudável. O estado de espírito muda. Fico mais calma, mais centrada e, à noite, durmo bem melhor", contou Isabela.

"Sou muito ansiosa e sinto que a atividade física me ajuda a me sentir mais confortável, mais aliviada. Com o yoga, consigo descansar a mente e aliviar o estresse dos estudos", completou Maria Eduarda.

Para Tatiane Pavanelo, 49 anos, e a filha Luiza, 21, o yoga também se tornou um elo familiar. "Minha mãe me convidou para fazer a aula de yoga, eu nunca tinha feito, e ela, muito menos. Nós fomos e acabamos gostando e continuando a fazer", disse Luiza.

"Eu já praticava outras atividades físicas, mas quis experimentar o yoga. Começamos há uns dois meses e percebo muitos benefícios. Ajuda a diminuir a ansiedade, controlar a respiração e relaxar, além do alongamento para o corpo", contou Tatiane.

Encerrando a programação, o professor Adamson Xareu apresentou o hitbox, modalidade criada em Brasília que combina exercícios de alta intensidade com música e dança. "É uma oportunidade para divulgar o trabalho do hitbox, que nasceu aqui em Brasília. Muitas pessoas ainda não conhecem. É um treino completo, que trabalha o corpo todo, usando apenas o peso corporal. Qualquer pessoa pode fazer, de qualquer idade".

