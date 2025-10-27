InícioCidades DF
CRIME

Mulher reage a agressão e mata companheiro por asfixia em Ceilândia

Segundo a PMDF, a mulher afirmou ter agido em legítima defesa após ser atacada

Corpo de Bombeiros constatou o óbito no local, aparentemente causado por asfixia - (crédito: pexels)
Corpo de Bombeiros constatou o óbito no local, aparentemente causado por asfixia - (crédito: pexels)

Uma tentativa de feminicídio terminou na morte do agressor na madrugada dessa segunda-feira (27/10), na QNQ 5, em Ceilândia. De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), uma mulher de 28 anos afirmou ter sido agredida pelo companheiro e reagido em legítima defesa, o que resultou na morte do homem, de 25 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A ocorrência de violência doméstica foi registrada por volta das 2h10. Quando policiais chegaram ao local, encontraram a mulher com ferimentos na mão e visivelmente abalada. Ela relatou que o companheiro tentou matá-la e, durante a luta corporal, conseguiu imobilizá-lo com um mata-leão, levando-o à inconsciência.

O homem foi localizado desacordado dentro da residência. O Corpo de Bombeiros Militar do DF foi acionado e constatou o óbito no local, aparentemente causado por asfixia.

A cena foi isolada e preservada até a chegada da perícia da Polícia Civil, que iniciou a investigação para determinar as circunstâncias exatas da morte. A mulher foi encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), por apresentar lesões corporais. Ela deve prestar depoimento após a alta hospitalar. 

O caso ainda será investigado pela 15ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia, onde o caso foi registrado como tentativa de feminicídio seguida de morte, para confirmar se a mulher agiu em legítima defesa.

De acordo com a polícia, há registros de medidas protetivas que a mulher já havia feito contra o companheiro por agressões anteriores.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Vitória Torres*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade Católica de Brasília. Estagiária de Política, Economia e Brasil

Por Vitória Torres*
postado em 27/10/2025 21:42
SIGA
x