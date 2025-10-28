Caminhão tomba na BR-070 e motorista fica preso às ferragens em Ceilândia

Durante o resgate, a rodovia precisou ser interditada para garantir a segurança dos socorristas e dos motoristas que passavam pela região - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um caminhão tombou altura da QNO 7, em Ceilândia, e deixou o motorista preso às ferragens. De acordo com informações preliminares, o veículo, um caminhão VW Work basculante de cor branca, seguia pela rodovia quando o condutor perdeu o controle e o veículo acabou virando na pista. O motorista, ficou preso no interior da cabine. As causas do tombamento ainda estão sendo investigadas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado nesta segunda-feira (27/10), por volta das 19h10, na BR-070 e enviou quatro carros de socorro ao local. As equipes realizaram o resgate da vítima, que apresentava escoriações e suspeita de fratura na mão. Após ser retirada das ferragens, ela recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada a uma unidade de saúde.

Durante a operação, a rodovia precisou ser interditada para garantir a segurança dos socorristas e dos motoristas que passavam pela região. Após o atendimento, o local ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).









