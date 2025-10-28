Carro colide com caminhão no Polo JK e deixa uma pessoa ferida

Um acidente entre um carro de passeio e um caminhão deixou uma pessoa ferida, no Polo Industrial JK, sentido Clube Águas Correntes. O veículo de passeio, de cor branca, bateu contra um caminhão Mercedes-Benz azul. O impacto deixou o motorista com escoriações leves, enquanto o condutor do caminhão não sofreu lesões.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado nesta segunda-feira (27/10) e enviou três veículos ao local. Após avaliação dos socorristas, o motorista foi encaminhado consciente e orientado para uma unidade hospitalar de referência. A via precisou ser parcialmente interditada para garantir a segurança durante o atendimento.

Após o resgate e retirada dos veículos da pista, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que apura as causas do acidente.