ABELHAS

Veja o que fazer para evitar ou se defender de um ataque de abelhas

Nesta época do ano, aumenta o aparecimento de abelhas. Ocorrências relacionadas a esse inseto são atendidas pelo Corpo de Bombeiros, que orienta o que deve ser feito em caso de ataque ou de encontrar uma colméia

Nesta época do ano, aumenta o aparecimento de abelhas - (crédito: Reprodução/Freepik)
Com o aumento do aparecimento de abelhas nesta época do ano, o Corpo de Bombeiros ressalta algumas orientações para a população. A recomendação principal é não se aproximar nem tentar remover os insetos por conta própria.

Entre as orientações, estão:

  • Evite se aproximar de colméias, especialmente em árvores, muros, postes ou buracos no chão.

  • Ao encontrar um enxame, afaste-se lentamente e em silêncio.

  • Caso identifique um enxame, mantenha portas e janelas fechadas.

  • Em caso de ataque, procure abrigo em local fechado, como dentro de casa ou de um veículo.

  • Se a casa tiver animais, solte-os de canis, baias ou cercados menores.

  • Não atire objetos nem tente queimar ou molhar colméias. 

  • Não tente eliminar as abelhas com fogo, água, fumaça ou inseticidas caseiros.

  • Em caso de picadas, retire os ferrões raspando com uma lâmina ou cartão (sem apertar), lave a área com água e sabão e aplique compressa fria.

  • Em caso de dor intensa ou inchaço anormal, procure socorro médico.

O Corpo de Bombeiros reforça que pessoas com alergias, comorbidades, crianças, idosos ou vítimas de múltiplas picadas devem ser levadas imediatamente ao hospital.

Em casos de emergência, o contato deve ser feito pelo telefone 193.

Ocorrências

Entre janeiro e outubro deste ano, 3.903 ocorrências relacionadas à captura de insetos, que incluem abelhas, vespas e marimbondos foram registradas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Os meses de maior número de chamados foram janeiro (661), fevereiro (643) e março (695), justamente no período de verão. A partir de maio, o número de ocorrências começou a cair, chegando a 129 em junho e voltando a subir com a chegada da primavera: 207 em setembro e 250 até 27 de outubro.

Nathália Queiroz

Repórter na editoria de Cidades, advogada com especialização em Direito Penal e Criminologia pela PUCRS e jornalista em formação pelo CEUB. Atuou como repórter em coluna de segurança pública no Metrópoles.

Por Nathália Queiroz
postado em 27/10/2025 20:59
