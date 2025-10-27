Veja o que fazer para evitar ou se defender de um ataque de abelhas

Nesta época do ano, aumenta o aparecimento de abelhas - (crédito: Reprodução/Freepik)

Com o aumento do aparecimento de abelhas nesta época do ano, o Corpo de Bombeiros ressalta algumas orientações para a população. A recomendação principal é não se aproximar nem tentar remover os insetos por conta própria.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre as orientações, estão:

Evite se aproximar de colméias, especialmente em árvores, muros, postes ou buracos no chão.

Ao encontrar um enxame, afaste-se lentamente e em silêncio.

Caso identifique um enxame, mantenha portas e janelas fechadas.

Em caso de ataque, procure abrigo em local fechado, como dentro de casa ou de um veículo.

Se a casa tiver animais, solte-os de canis, baias ou cercados menores.

Não atire objetos nem tente queimar ou molhar colméias.

Não tente eliminar as abelhas com fogo, água, fumaça ou inseticidas caseiros.

Em caso de picadas, retire os ferrões raspando com uma lâmina ou cartão (sem apertar), lave a área com água e sabão e aplique compressa fria.

Em caso de dor intensa ou inchaço anormal, procure socorro médico.

O Corpo de Bombeiros reforça que pessoas com alergias, comorbidades, crianças, idosos ou vítimas de múltiplas picadas devem ser levadas imediatamente ao hospital.

Em casos de emergência, o contato deve ser feito pelo telefone 193.

Ocorrências

Entre janeiro e outubro deste ano, 3.903 ocorrências relacionadas à captura de insetos, que incluem abelhas, vespas e marimbondos foram registradas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Os meses de maior número de chamados foram janeiro (661), fevereiro (643) e março (695), justamente no período de verão. A partir de maio, o número de ocorrências começou a cair, chegando a 129 em junho e voltando a subir com a chegada da primavera: 207 em setembro e 250 até 27 de outubro.