Veja o que fazer para evitar ou se defender de um ataque de abelhas

Com o aumento do aparecimento de abelhas nesta época do ano, o Corpo de Bombeiros ressalta algumas orientações para a população. A recomendação principal é não se aproximar nem tentar remover os insetos por conta própria.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Entre as orientações, estão:
-
Evite se aproximar de colméias, especialmente em árvores, muros, postes ou buracos no chão.
-
Ao encontrar um enxame, afaste-se lentamente e em silêncio.
-
Caso identifique um enxame, mantenha portas e janelas fechadas.
-
Em caso de ataque, procure abrigo em local fechado, como dentro de casa ou de um veículo.
-
Se a casa tiver animais, solte-os de canis, baias ou cercados menores.
-
Não atire objetos nem tente queimar ou molhar colméias.
-
Não tente eliminar as abelhas com fogo, água, fumaça ou inseticidas caseiros.
-
Em caso de picadas, retire os ferrões raspando com uma lâmina ou cartão (sem apertar), lave a área com água e sabão e aplique compressa fria.
-
Em caso de dor intensa ou inchaço anormal, procure socorro médico.
O Corpo de Bombeiros reforça que pessoas com alergias, comorbidades, crianças, idosos ou vítimas de múltiplas picadas devem ser levadas imediatamente ao hospital.
Em casos de emergência, o contato deve ser feito pelo telefone 193.
Ocorrências
Entre janeiro e outubro deste ano, 3.903 ocorrências relacionadas à captura de insetos, que incluem abelhas, vespas e marimbondos foram registradas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).
Os meses de maior número de chamados foram janeiro (661), fevereiro (643) e março (695), justamente no período de verão. A partir de maio, o número de ocorrências começou a cair, chegando a 129 em junho e voltando a subir com a chegada da primavera: 207 em setembro e 250 até 27 de outubro.