Mulher mantida em cárcere e ameaçada pelo companheiro é resgatada no Areal

Uma mulher mantida em cárcere privado e ameaçada pelo companheiro foi resgatada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em uma residência localizada na QS 06, no Areal. A ação teve iníco após a mãe da vítima informar que a filha estava trancada no apartamento. Segundo ela, o homem ameaçava atear fogo na mulher utilizando álcool.

Por meio do Grupo Tático Operacional 37 (GTOP 37), os policiais resgataram a vítima após arrombar a porta do imóvel. A mulher foi retirada em segurança e conduzida à 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Sul, onde recebeu apoio e teve formalizada a solicitação de medida protetiva de urgência. O caso ocorreu na tarde dessa terça-feira (28/10). O autor do crime ainda não foi localizado.

As ocorrências de violência contra a mulher têm sido recorrentes na última semana, no DF. Na madrugada de terça, um homem, 27 anos, foi preso após tentar matar a companheira, 35, com golpes de faca em Santa Maria. Segundo a PM, o suspeito tentou encobrir o crime alegando que a companheira teria caído sobre uma garrafa quebrada. Ele foi preso em flagrante e conduzido à 20ª DP (Gama), onde foi autuado por tentativa de feminicídio.

Já na madrugada de segunda-feira (27/10), na QNQ 5, em Ceilândia, uma mulher de 28 anos afirmou ter sido agredida pelo companheiro, 25, e reagido em legítima defesa, matando-o asfixiado. De acordo com a polícia, havia registros de medidas protetivas contra o homem por agressões anteriores. A mulher foi encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), por apresentar lesões corporais, e deve prestar depoimento após receber alta.

Na sexta (24/10), Camila Rejaine de Araújo, 50, morreu após ser atacada com golpes de picareta desferidos pelo companheiro, em Sobradinho 2. O autor do crime, Agnaldo Nunes da Mota, 50, foi preso em flagrante quando tentava jogar a mulher em uma cachoeira próxima da casa onde morava com a vítima, no Sítio dos Anjos.

