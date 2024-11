Dia de Finados: brasilienses lotam cemitérios para prestar homenagens

Com flores e velas, familiares de diversas regiões da capital, prestam homenagens aos entes queridos - (crédito: Luis Nova/CB/D.A.Press)

O Correio Braziliense percorre, na manhã deste sábado (2/11), Dia de Finados, unidades dos cemitérios do Distrito Federal (DF). No Campo da Esperança de Taguatinga, o movimento era tranquilo por volta das 9h. Com flores e velas, familiares de diversas regiões da capital, prestam homenagens aos entes queridos.

Quem pretende ir aos cémiterios, deve levar guarda-chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o DF está sob alerta amarelo para fortes chuvas. A previsão do tempo aponta que chuvas isoladas podem ser registradas a qualquer momento do dia.

Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER-DF), não há, ainda, registros de engarrafamento nas vias da capital. Apesar disso, o Correio apurou que um atropelamento na Avenida Elmo Serejo, em frente à entrada do Cemitério Campo da Esperança de Taguatinga, impactou o trânsito no local.

A cabeleireira Raimunda Rocha, 64, saiu do Recanto das Emas para passar o dia ao lado do tio que, em vida, era para ela um pai.

A reportagem a encontrou sentada no jazigo do ente querido. “Todos os anos eu venho e passo dia inteirinho sentada com ele, é tradição”, confessou.

A cabeleireira Raimunda Rocha, 64, saiu do Recanto das Emas para passar o dia ao lado do tio que, em vida, era para ela um pai (foto: Luis Nova/CB/D.A.Press)

O tio de Raimunda faleceu há cerca de 25 anos. Ela contou que nos primeiros anos ia ao Campo da Esperança de Taguatinga todos os domingos para almoçar com o familiar, assim como costumavam fazer quando ele era vivo. “Para mim, é um momento especial. Eu trouxe flores e vela, porque ele era muito católico”, disse.











Cemitérios

As seis unidades do DF vão funcionar das 7h às 19h

* Campo da Esperança – 916 Sul, Plano Piloto

* São Francisco de Assis – SOFHN, Área Especial, Taguatinga Norte

* Cemitério do Gama – SOE, Quadra 3, Área Especial Cemitério, Setor Oeste

* Cemitério de Sobradinho – AR 7, Área Especial Cemitério, Sobradinho II

* Cemitério de Planaltina – SNO, Conjunto E, Área Especial Cemitério

* Cemitério de Brazlândia – SNO, Quadra 6, Área Especial Cemitério.

Missas

Asa Sul

8h; 10h; 12h30 (celebração transmitida pela Canção Nova Nacional – Cardeal Dom Paulo Cezar Costa); 14h; 15h30, 17h.

Taguatinga

8h (Dom Denilson Geraldo); 9h30; 11h; 12h30; 14h; 15h30; 17h.

Gama

8h; 9h30 (Dom Vicente Tavares); 11h; 12h30; 14h; 15h30; 17h.

Sobradinho

8h; 9h30; 11h; 12h30; 14h; 15h30; 16h30.

Planaltina

8h; 9h30 (Cardeal Dom Paulo Cezar Costa); 11h; 12h30; 14h; 15h30; 17h.

Brazlândia

7h; 9h; 11h (Dom Denilson Geraldo); 15h; 17h.