"Novas passagens subterrâneas serão mais seguras", afirma secretário

Em entrevista ao CB.Poder desta quarta-feira (29/10), o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro, afirmou que as novas passagens subterrâneas, que serão construídas na Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), serão diferentes das outras 16 passagens que estão no Eixo Monumental.

Segundo o secretário, um extenso estudo com outras secretarias foi realizado para garantir a entrega de passagens mais seguras. "Estudamos bastante esse projeto. Fizemos reuniões com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH/DF) e com o Iphan com essa preocupação", disse. Casimiro ainda pontua as diferenças do novo projeto. "O novo planejamento inclui aberturas mais amplas, com um caminho em linha reta e bem iluminado, o que garante visibilidade completa do trajeto", acrescentou.

As obras para a criação dessas passagens subterrâneas fazem parte da obras de infraestrutura da EPIG, que visa a criar uma pista para o BRT, faixa exclusiva para ônibus e 11 viadutos que ligarão a pista ao Sudoeste. Segundo o secretário, todas as etapas da obra serão entregues em 2026. "Este ano, conseguimos entregar uma parte da pista para liberar o fluxo. Entretanto, a parte das passagens subterrâneas ficará para 2026, entregaremos tudo até o final do próximo ano", disse.

Além das passagens para pedestres, os viadutos também terão novidades para garantir um melhor fluxo de veículos. "Como não teremos semáforos, conversões de cruzamento, ainda contamos com a faixa exclusiva de ônibus e os desníveis nos retornos vai facilitar para a população", finalizou.