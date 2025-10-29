Jovens que aplicaram "pretinho de pneu" em um gato são investigados

Polícia Civil investiga jovens que se filmaram aplicando "pretinho de pneu" em um gato - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga um caso de maus-tratos contra um gato, registrado no fim de agosto em Samambaia. O crime veio à tona após a circulação, nas redes sociais, de um vídeo que mostra dois jovens aplicando um produto químico nos órgãos genitais e nas costas do animal, usando um pincel. Nas imagens, é possível ouvir risos e comentários dos envolvidos, que afirmam inicialmente que a substância seria querosene e, em seguida, dizem tratar-se de groselha.

O vídeo foi publicado nas redes de um dos suspeitos, que se apresenta na internet como influenciador digital de jogos de azar. A Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), responsável pelo caso, identificou os autores. Eles responderão pelo crime de maus-tratos previsto no artigo 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98, cuja pena varia de dois a cinco anos de prisão.

Segundo a investigação, a substância aplicada no gato, identificada como o chamado “pretinho de pneu”, tinha potencial para causar lesões graves. Produtos como solventes ou derivados de petróleo podem provocar queimaduras químicas intensas, com risco de necrose e infecção generalizada. “O sofrimento imposto ao animal é inaceitável”, afirma o delegado Jonatas Silva, chefe da DRCA. “Nós não tratamos esse tipo de crime como algo menor. Maus-tratos contra animais serão sempre investigados com prioridade, e todos os responsáveis serão identificados e responsabilizados”, completa.

A Polícia Civil não divulgou o que houve com o gato posteriormente.

A corporação reforça a importância da denúncia para que casos como esse cheguem ao conhecimento das autoridades. “A participação da população é essencial. Quando alguém denuncia, permite que a investigação aconteça e impede que novos episódios de crueldade ocorram”, destaca o delegado.

Informações sobre maus-tratos podem ser enviadas de forma anônima pelos canais da PCDF: telefone 197 (opção 0), e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br