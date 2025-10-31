Trabalho: 545 vagas de emprego abertas nesta sexta-feira (31/10)

Entre as oportunidades com maior número de postos, destacam-se 94 vagas para operador de caixa - (crédito: Rafael Neddermeyer/Divulgação)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 545 vagas de emprego nesta sexta-feira (31/10). As maiores remunerações, de R$ 2,8 mil, são destinadas a pedreiros e pintores no Guará. São dez vagas para cada profissão, ambas sem exigência de escolaridade, mas que pedem experiência comprovada.

Entre as oportunidades com maior número de postos, destacam-se 94 vagas para operador de caixa, 78 para repositor de mercadorias e 30 para auxiliar de limpeza, com salários de até R$ 1.681. As chances estão distribuídas em regiões como Jardim Botânico, Sobradinho, Samambaia, Asa Norte e Vicente Pires, além de vagas sem ponto fixo de trabalho.

Todas as oportunidades incluem benefícios. Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou comparecer pessoalmente a uma das 15 agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que não haja uma vaga imediata compatível, o cadastro permanece ativo no sistema, que cruza o perfil do candidato com futuras demandas das empresas.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou realizar entrevistas nas unidades também podem se cadastrar presencialmente nas agências, enviar e-mail para gcv@sedet.df.gov.br ou utilizar o Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).