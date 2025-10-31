São Sebastião e Lago Norte ficam sem energia nesta sexta-feira

A Neoenergia alerta que, além dos desligamentos programados, interrupções não previstas podem ocorrer em outras regiões do Distrito Federal - (crédito: Marco Flavio)

O fornecimento de energia será interrompido em endereços de São Sebastião e do Lago Norte nesta sexta-feira (31/10) para a realização de serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica. A medida, segundo a Neoenergia Brasília, é necessária para garantir a segurança dos técnicos e da população durante os trabalhos.

Em São Sebastião, a suspensão ocorrerá na Vila do Boa, Rua Nacional, das 9h às 15h. No Lago Norte, o desligamento está previsto para duas áreas, entre 10h e 16h: DF-001, km 15, Núcleo Rural Córrego do Urubu, Chácara 2; e MLIN MI, Trecho 1, Chácara 64, além do Trecho 4, Chácara Samambaia.

A Neoenergia alerta que, além dos desligamentos programados, interrupções não previstas podem ocorrer em outras regiões do Distrito Federal. Nesses casos, os consumidores devem registrar a ocorrência pelo telefone 116. Pessoas com deficiência auditiva ou de fala podem entrar em contato pelo número 0800 701 0155, utilizando aparelho adaptado para esse tipo de atendimento.