Celina autoriza pavimentação no acesso à Escola Classe Aguilhada

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), assinou nesta terça-feira (14/10) a ordem de serviço para o início das obras de pavimentação da estrada rural que dá acesso à Escola Classe Aguilhada, em São Sebastião. O investimento para a execução dos 3,6 km de asfalto será de R$ 3,6 milhões. A reforma faz parte do programa Caminho das Escolas, coordenado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF).

A pavimentação visa transformar a rotina dos moradores da região. Os principais beneficiados são os produtores rurais e os estudantes que precisam enfrentar lama no período chuvoso e poeira intensa na seca.

Durante a cerimônia, a chefe do Buriti destacou o impacto social da obra. “Trazer 4km de asfalto para uma escola rural é trazer cidadania para crianças que todos os dias chegavam sujos, às vezes, pela poeira ou por lama. Isso vai mudar”, afirmou Celina.

A governadora também anunciou que o asfaltamento será estendido para atender outra demanda local. “Faremos a ampliação para que esse asfalto chegue também na unidade básica de saúde, para ajudar nossos produtores rurais, que fazem parte dessa cadeia econômica”, ressaltou.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá reforçou a importância da pavimentação para a educação no campo. “Essa é uma escola bem cuidada e com gestão. Trabalhamos pedagogicamente as escolas do campo com os meninos que são do campo para que eles não percam a essência de como eles são criados aqui”, explicou a titular da pasta.

Hélvia também ressaltou que a unidade atende 168 estudantes, incluindo alunos neurodivergentes, com sala de recursos equipada. “É uma escola inclusiva, que cuida de todos”, acrescentou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O secretário de Obras, Valter Casimiro, reforçou a importância do programa Caminho das Escolas. “É um programa importantíssimo para trazer dignidade para as crianças da zona rural. Quero pedir à empresa que faça a obra no menor tempo possível, porque as crianças não podem esperar”, enfatizou.