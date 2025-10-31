Homem fica ferido após ser atropelado por trem no Guará

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado - (crédito: Agência Brasília)

Um homem ficou ferido após ser atropelado por um trem na noite dessa quinta-feira (30/10), por volta das 22h56, na Área Especial 02-A, Conjunto Severino FP Braz, próximo à linha férrea do Guará.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) enviou duas viaturas para o local. Ao chegarem, as equipes encontraram a vítima caída próxima aos trilhos. O homem estava consciente, porém confuso. Ele recebeu os primeiros socorros no local, foi estabilizado e, em seguida, encaminhado ao hospital de referência.

Durante o atendimento, a via férrea precisou ser interditada para o trabalho das equipes de resgate e da perícia da Polícia Civil. Após a conclusão dos procedimentos, a área ficou sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Até o momento, o CBMDF não tem informações sobre as circunstâncias do acidente.

