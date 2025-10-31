MP denuncia 14 PMs por tortura contra aluno do curso do Batalhão de Choque

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou 14 policiais militares acusados de torturar um colega durante o curso de formação do Batalhão de Choque (BPChoque) da Polícia Militar (PMDF). A denúncia, apresentada nesta quinta-feira (30/10), pede a perda dos cargos dos envolvidos e o pagamento de indenização por danos morais e materiais.

De acordo com a investigação, o episódio ocorreu em 22 de abril de 2024. O soldado, que havia se apresentado regularmente para a formação, teria sido retirado das atividades por instrutores e submetido a uma série de agressões físicas e psicológicas. O objetivo, segundo o MPDFT, era puni-lo e forçá-lo a desistir do curso. A vítima sofreu ferimentos graves, precisou ser hospitalizada e chegou a ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A partir da denúncia, a Justiça determinou o cumprimento de 14 mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão, além da apreensão de celulares dos investigados. O curso foi suspenso até o fim das apurações, e o comandante do BPChoque foi afastado do cargo.