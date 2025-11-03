Nota Legal Solidária vai sortear R$ 1 milhão para ONGs em 2026

O primeiro sorteio será em 2026, sem data definida. - (crédito: VINICIUS DE MELO/Divulgação/Sees-DF)

A partir de 2026, o Programa Nota Legal Solidária terá sorteio exclusivo para organizações sem fins lucrativos (Ong). A medida, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 31 de outubro, aumenta as chances dessas instituições de vencerem o sorteio, com menor número de concorrentes. Está previsto R$ 1 milhão em prêmios para o programa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Festival de cinema com acessibilidade para crianças chega a Brasília



Podem participar organizações privadas sem fins lucrativos, incluindo instituições sociais e religiosas, que comprovem atuação no Distrito Federal há pelo menos dois anos. O primeiro sorteio será em 2026, sem data definida.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Estão previstos dois sorteios anuais, cada um com 126 bilhetes, totalizando, no ano todo, R$ 1 milhão em prêmios. O valor deve ser resgatado no prazo de até 90 dias do sorteio, retornando ao Tesouro do DF após a expiração do prazo.

Sorteio tradicional

O Nota Legal realiza o segundo sorteio tradicional de 2025, aberto a todos os contribuintes, em 18 de novembro. Ao todo, serão 12,6 mil prêmios, e R$ 3,5 milhões distribuídos. A partir da criação do Nota Legal Solidária, o vencedor do sorteio tradicional poderá destinar seus créditos para as Ong’s cadastradas.

*Com informações da Agência Brasília