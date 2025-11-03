Festival de cinema com acessibilidade para crianças chega a Brasília

Nos dias 4 e 5 de novembro, o Distrito Federal recebe o Festival de Cinema Acessível Kids, voltado a crianças com deficiência visual, auditiva, intelectual ou cognitiva e, também, para a população de baixa renda. Nesta edição, também participarão crianças indígenas atendidas pela Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai) e da comunidade quilombola Mesquita.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na terça-feira (4/11), acontecerá a oficina “Agentes de Transformação Social” para capacitação de educadores das escolas públicas e privadas da região, das 9h às 16h30, no Auditório Antônio Carlos Magalhães, do Interlegis, Edifício Senador Ronaldo Cunha Lima, Via N2 – Bloco 2.

Leia também: Carro colide com árvore e deixa duas pessoas feridas

Na quarta-feira (5/11), às 10h, o Festival de Cinema Acessível Kids — a serviço da inclusão educacional estará em Brasília para exibir o filme “Frozen”, no Cine Brasília, na Asa Sul EQS 106/107. A entrada é franca, mas é preciso reservar lugar pelo e-mail maiscriancas@maiscriancas.org.br. A exibição conta com recursos de audiodescrição, legendas descritivas e Língua Brasileira de Sinais.

Leia também: Primeira feira feminina de economia criativa acontece em Brasília

Nesta edição, o Comitê Permanente de Raça e Gênero do Senado (Coprig) também participa e leva para a sessão de cinema crianças atendidas pela Casai - Casa de Apoio à Saúde Indígena (Paranoá, DF) e da comunidade quilombola Mesquita (Cidade Ocidental, GO). Também estarão presentes a Escola Municipal Maria Sueli Maia (Cidade Ocidental, GO), CEPI Pitangueira – Centro de Educação da Primeira Infância, na Vila Telebrasília(Brasília, DF) e a Escola Classe 305 Sul (Brasília, DF).

Sobre o projeto

O festival foi criado em Porto Alegre, em 2015, inicialmente como “Festival de Cinema Acessível”, idealizado pelo empreendedor e musicista Sidnei Schames, presidente da OSC Mais Criança, proponente do projeto, e diretor da empresa Som da Luz. Logo na estreia, seu filho David, então com oito anos, não pôde entrar no cinema, por não ter a idade mínima da classificação indicativa. O menino sugeriu ao pai a ideia de criar um evento voltado para crianças, o Festival de Cinema Acessível Kids.

* Estagiária sob supervisão de Márcia Machado