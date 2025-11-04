Tempo no DF será de céu fechado e alerta laranja de tempestade

Chuva persiste no DF nesta terça (4/11), com céu fechado e alerta laranja de tempestade - (crédito: Ed Alves/CB)

Depois de um início de semana molhado, o Distrito Federal deve seguir sob influência das chuvas nesta terça-feira (4/11). De acordo com a meteorologista Lady Custódio, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de muitas nuvens, tempo fechado e pancadas de chuva fracas a moderadas, principalmente a partir da tarde. Apesar da tendência de precipitação mais leve, a meteorologista alerta que não estão descartados pontos de chuva forte isolada.

As temperaturas seguem amenas: a mínima registrada no Plano Piloto foi de 18°C e a máxima não deve passar dos 28°C na região central. Em outras áreas do DF, os termômetros podem chegar aos 30°C. A umidade relativa do ar fica elevada durante todo o dia, variando entre 50% e 60% nos períodos mais secos e podendo atingir 95% a 100% durante as chuvas.

O Distrito Federal está sob alerta laranja de perigo para chuvas intensas, emitido pelo Inmet. O aviso prevê chuvas entre 30 e 60 mm por hora, ou 50 a 100 mm ao longo do dia, além de ventos intensos, que podem variar de 60 km/h a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Diante do alerta, o Inmet orienta a população a redobrar os cuidados. Motoristas devem evitar atravessar vias alagadas e, ao perceber a aproximação de uma tempestade com ventos fortes ou descargas elétricas, a recomendação é buscar abrigo seguro e aguardar a melhora das condições. Não é indicado se abrigar sob árvores ou estruturas metálicas.