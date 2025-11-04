Operação bloqueia R$ 1 milhão e mira lavagem de dinheiro e venda de armas no DF

Ação cumpriu mandados de prisão e mirou empresas de fachada usadas para lavar dinheiro e vender armas de uso restrito - (crédito: Cedido ao Correio)

A segunda fase da Operação El Padrino, feita pela Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) da Polícia Civil (PCDF), bloqueou as contas bancárias de 13 pessoas indiciadas por lavagem de dinheiro e indiciou outras três por venda ilegal de arma de fogo de uso restrito. Na ação, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão. O valor bloqueado ultrapassa R$1 milhão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na primeira fase da operação, em 2023, um grupo criminoso responsável pela venda de drogas e lavagem de dinheiro foi identificado e preso. Já a ação desta terça-feira (4/11), tinha como objetivo responsabilizar as pessoas recrutadas pela mesma organização criminosa. Esses indivíduos eram responsáveis por depósitos nas empresas de fachada, com o objetivo de lavar o dinheiro do tráfico. Ao todo, foram identificadas 13 empreendimentos fictícios.

As movimentações financeiras nas contas bancárias dos investigados chamaram atenção pela diferença entre os rendimentos declarados e os valores expressivos recebidos. Além disso, a operação identificou um segundo núcleo criminoso, autônomo, dedicado à venda ilegal de armas de fogo de uso restrito.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os detidos responderão por lavagem de dinheiro — crime com pena prevista de três a dez anos de prisão — e pelo comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito, que pode levar a até 12 anos de reclusão.











