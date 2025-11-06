Saúde ampliou equipe de anestesista e agilizou cirurgias, diz Carlos Barros

Representando o secretário de saúde, Juracy Cavalcante, Carlos Barros, diretor de urgências, diagnóstico e cirurgia, destacou, durante o CB.Debate: Novembro Azul: a saúde do homem em foco, realizado nesta quinta-feira (6/11), as iniciativas do Governo do Distrito Federal para realizar mais atendimentos oncológicos. O evento é transmitido ao vivo pelo Youtube.

Segundo Barros, o programa Opera DF contratou mais equipes de anestesia para complementar as equipes da rede pública. “Estamos conseguindo direcionar os atendimentos de forma mais rápida. Os pacientes oncológicos estão sendo operados mais rápido”, afirmou.

Barros também comentou sobre a atuação do governo em outras áreas para a saúde masculina. “O programa Opera DF também firmou contrato que possibilita mais cirurgias, sobretudo, em casos de hiperplasia e realização de vasectomia”, acrescentou.

Sobre campanhas como a do Novembro Azul, o médico ressaltou a importância da conscientização. “Ao longo do ano, realizamos outras campanhas para a conscientização e pedimos para as pessoas façam o check-up geral”, disse.

O Correio Braziliense realiza, nesta quinta-feira (6/11), a partir das 14h, o evento Novembro Azul: a saúde do homem em foco, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre a saúde masculina, o autocuidado e a importância do diagnóstico precoce.



