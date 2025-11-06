Morre Antenor Climintino, responsável pelos jardins do Eixo Monumental

Antenor Climintino, um dos responsáveis pelos jardins do Eixo Monumental, segura um dos bisnetos - (crédito: Arquivo pessoal)

Morreu, na manhã desta quinta-feira (6/11), o pioneiro da construção de Brasília Antenor Climintino de Araújo, aos 91 anos, um dos responsáveis pela montagem dos jardins do Eixo Monumental. Natural de Olhos d'Água, município da Paraíba, Antenor chegou ao Planalto Central antes da inauguração da capital. Assim como tantos outros candangos, veio em busca de melhores condições de vida.

Durante os anos iniciais de Brasília, o pioneiro morou na Vila Amaury e, depois, em Ceilândia, onde trabalhou como feirante. Também tornou-se servidor público da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), órgão no qual atuou como fiscal. Casado por 47 anos, Antenor deixa três filhos — Cleicimar, Claudete e Claudenor —, quatro netos e dois bisnetos. A filha Cleicimar Aráujo é funcionária do setor de Recursos Humanos do Correio Braziliense.

"Meu avô era flamenguista doente e passou esse legado para todos nós. Gostava de jogar dominó na rua com os amigos e bater papo. Sempre foi muito divertido e carinhoso. Como sou uma das netas mais velhas, me recordo de ajudá-lo na feira, enquanto ele cuidava de mim. Sempre foi um bom homem. Pai e avô excelente", declarou a neta Wanessa Christina Santos de Araújo, 38.

Antenor faleceu de doença renal crônica e infecção intestinal bacteriana. Também sofria com demência vascular. O velório está previsto para ocorrer nessa sexta-feira (7), no Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, a partir das 13h.

