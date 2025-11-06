Jovem fica ferido após ter cabeça prensada por elevador de carga

Após os primeiros atendimentos no local, ele foi levado a uma unidade hospitalar de referência - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um jovem ficou ferido, na tarde desta quinta-feira (6/11), após ter a cabeça prensada por um elevador de carga no local onde trabalha, em Vicente Pires. O acidente ocorreu por volta das 16h10, na Rua 4, Chácara 287, segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF).

Quatro viaturas foram mobilizadas para o atendimento. Quando os socorristas chegaram, encontraram a vítima deitada no chão, retirada da estrutura por colegas de trabalho. O jovem estava consciente, mas parcialmente desorientado, e apresentava ferimentos no rosto.

Após os primeiros atendimentos no local, ele foi levado a uma unidade hospitalar de referência. As circunstâncias do acidente serão investigadas. Ainda não há informação se o trabalhador utilizava equipamentos de proteção individual.