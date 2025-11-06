Setor Comercial Sul tem projeto de requalificação de quadras aprovado

A iniciativa prevê a criação de duas novas praças na Quadra 1, entre os blocos B, C e D - (crédito: Divulgação/Seduh-DF)

O projeto de requalificação das Quadras 1 e 2 do Setor Comercial Sul (SCS) foi aprovado, nesta quinta-feira (6/11). Com a medida, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-DF) conclui o conjunto de propostas voltadas à revitalização da região central de Brasília.

Após a aprovação, o projeto segue para a Secretaria de Obras e Infraestrutura do DF (SODF), responsável por analisar a necessidade de projetos complementares de engenharia, orçamento e licitação.

A iniciativa prevê a criação de duas novas praças na Quadra 1, entre os blocos B, C e D, que contarão com bancos, áreas sombreadas, jardins e nova iluminação pública. A ideia é transformar o espaço em uma área de convivência, priorizando o bem-estar e a circulação dos pedestres.

Também está prevista a reforma da calçada da rota acessível que liga a Quadra 1 à Quadra 2. O projeto inclui a padronização do pavimento, instalação de rampas e troca dos pisos táteis, com o objetivo de ampliar a acessibilidade.

Outro destaque é a implantação de um passeio compartilhado que conectará os trechos existentes de ciclovias. Os estacionamentos passarão por nova demarcação, com vagas para carros, motos, pessoas com deficiência (PcD) e idosos, além da instalação de 64 paraciclos. O plano contempla ainda a recuperação estrutural das passarelas nos pontos em que houver necessidade.

Quanto aos quiosques, parte deles será remanejada e regularizada conforme o plano de ocupação definido no projeto. As áreas ocupadas de forma irregular serão desobstruídas para melhorar a circulação de pedestres.

“O projeto procura reduzir o impacto negativo das ocupações irregulares nos espaços públicos das quadras do Setor Comercial Sul, como o uso inadequado de veículos e de quiosques instalados fora da regulamentação, garantindo maior acessibilidade aos frequentadores do setor”, explicou o diretor de Espaços Públicos e Qualificação Urbana da Seduh, Clécio Rezende.

*Com informações da Agência Brasília