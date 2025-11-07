DF terá esquemas de segurança e transporte reforçados para o Enem

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) vai coordenar, nos próximos domingos (9 e 16/11), uma grande operação para garantir a tranquilidade dos mais de 80 mil candidatos que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no DF. O esquema envolve mais de 170 locais de prova e conta com a atuação conjunta de diversos órgãos de segurança, trânsito e fiscalização.

Segundo o tenente-coronel Keldison de Souza, coordenador de Planejamento da Subsecretaria de Operações Integradas da SSP/DF, a ação começou ainda em junho, quando foram abertas as inscrições do exame.

Desde então, a secretaria realizou uma série de reuniões com representantes do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Detran, DF Legal, Secretaria de Mobilidade, Metrô, Vigilância Sanitária, Neoenergia, Caesb e outros órgãos distritais.

“Haverá reforço de policiamento em todos os locais e ações específicas de trânsito para minimizar transtornos”, explicou o tenente-coronel.

Entre as principais medidas, está o pedido às administrações regionais para não autorizarem eventos de grande porte nos dias de prova, a fim de evitar interdições ou bloqueios de vias. Também haverá fiscalização urbana voltada a ambulantes irregulares e estabelecimentos próximos aos locais de aplicação, especialmente bares. “O som alto é a ocorrência mais comum nesses dias. A Polícia Militar e o DF Legal são acionados para orientar ou até interditar o local, se necessário”, afirmou Souza.

A operação terá início às 8h e seguirá até por volta das 21h, acompanhando todo o processo de aplicação das provas — desde o transporte dos malotes, a permanência nos locais, até o retorno do material para a central de armazenamento. A PM acompanhará o deslocamento das provas junto aos Correios, garantindo a segurança em todo o trajeto.

Além das forças de segurança, o esquema envolve também o reforço no transporte público. Segundo o tenente-coronel, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob/DF) vai ampliar o número de ônibus nas linhas que atendem regiões com locais de prova e o metrô deverá ter horário estendido. “Mesmo com o reforço, pedimos que os candidatos saiam com antecedência. O domingo tem tarifa gratuita, mas é importante se programar, pois podem ocorrer imprevistos”, orientou.

A Semob determinou às concessionárias a ampliação dos horários das linhas que trafegam nas proximidades dos locais de prova, conforme a demanda, especialmente entre as 11h e as 13h30 e as 19h e as 21h30. A pasta também autorizou a operação da linha 0.110, que faz o trajeto entre a Rodoviária do Plano Piloto e a Universidade de Brasília (UnB), para atender os inscritos que vão fazer o exame no campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte. Usualmente, a linha funciona somente de segunda a sábado.

O oficial também chamou atenção para as condições climáticas. Com previsão de chuva para o fim de semana, os candidatos devem se planejar para evitar atrasos. “Estamos no período chuvoso no DF. É fundamental levar em conta essa situação, sair mais cedo, conferir todo o material necessário, como documento de identidade, caneta, garrafa de água e lanche, para evitar frustrações”, reforçou.

Durante todo o dia, representantes de cada órgão participante permanecerão reunidos no Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), de onde serão coordenadas as ações conjuntas e eventuais respostas a ocorrências emergenciais. “Nosso objetivo é garantir que o dia de prova transcorra com total segurança e tranquilidade, tanto para os candidatos quanto para os servidores envolvidos”, concluiu o tenente-coronel Keldison de Souza.