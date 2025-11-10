DF tem 1,3 toneladas de canetas emagrecedoras descartadas indevidamente

Já foram registrados 98 acidentes com garis em 2025 - (crédito: MATHEUS H SOUZA/Reprodução)

Nos últimos dois anos, mais de 1,3 toneladas de canetas emagrecedoras usadas foram descartadas, de forma indevida, no lixo reciclável do Distrito Federal. Reconhecidas como resíduos perfurocortantes, as canetas já provocaram acidentes com garis e catadores, segundo informações do Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

Em 2024, foram coletados 781 quilos das canetas pelo SLU, enquanto neste ano, até o mês de setembro, mais de 500 quilos já foram descartados de forma indevida.

Além disso, apenas em 2025, o SLU registrou 98 acidentes com garis causados por materiais perfurantes, que deveriam ser entregues em unidades de saúde ou farmácias. A previsão é que, neste ano, os números de acidentes superem em até 3% os de 2024.

De acordo com a diretora técnica do SLU, Andreia Almeida, os trabalhadores contam com equipamentos de proteção individual, mas o risco de perfurações permanece, e, quando ocorre um corte, é preciso que o gari ou catador seja levado à unidade de saúde, onde passará por protocolo de prevenção contra HIV e hepatites.

Como descartar

As canetas emagrecedoras, semelhantes a agulhas, são reconhecidas pela Anvisa como resíduos perfurantes, e devem ser destinados a Unidades Básicas de Saúde ou farmácias. Após a coleta, a Secretaria de Saúde do DF realiza o recolhimento e incineração destes resíduos, como previsto em normas sanitárias.

Para evitar acidentes, os materiais perfurocortantes devem ser armazenados em caixas, antes da entrega.

Mais informações sobre descarte correto podem ser consultadas por meio do aplicativo SLU Coleta DF, disponível gratuitamente, que traz instruções para o descarte de cada tipo de resíduo.

Como descartar cada material:

— Canetas e agulhas: armazenar em caixas rígidas ou de papelão e entregar em UBSs ou farmácias;

— Vidros quebrados: envolver em jornal ou acondicionar em caixas;

— Espetos, garfos e tampas cortantes: colocar em garrafas PET bem fechadas;

— Algodão e gazes com sangue: embalar em sacos plásticos separados;

— Medicamentos vencidos: entregar nas unidades básicas de saúde.

*Com informações da Agência Brasília