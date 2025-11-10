Árvore cai sobre carros estacionados no Setor Bancário Norte

Um Siena branco teve sua passagem bloqueada pelo tronco da árvore - (crédito: Material cedido pelos bombeiros)

Após as chuvas da tarde desta segunda-feira (10), uma árvore caiu sobre três carros, estacionados no Setor Bancário Norte. O veículo mais atingido, um Siena branco, teve sua passagem bloqueada pelo tronco da árvore. Os três carros estavam vazios no momento da queda. Ninguém se feriu.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Motociclista fica com fratura exposta após colidir com carro na BR 020



Chegando ao local, os bombeiros militares realizaram a poda da árvore, localizada em um canteiro na via de acesso ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Após o atendimento, a base da árvore foi retirada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

Segundo os bombeiros, nenhum dos carros sofreu perda total nem teve de ser guinchado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Distrito Federal amanheceu nesta segunda sob alerta amarelo, de perigo potencial de chuvas intensas, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No período da noite, o instituto alerta para pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com ventos fracos e moderados (com possíveis rajadas).

*Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates