Arco-íris é visto na região central de Brasília; entenda o fenômeno

O arco-íris apareceu na capital após chuvas intensas, por volta das 16h - (crédito: material cedido)

Na tarde desta segunda-feira (10/11), por volta das 16h, foi possível observar, com clareza, um arco-íris na área central de Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o meteorologista do Inmet, Olívio Bahia, o fenômeno é frequentemente observado após chuvas rápidas e intensas, com o reaparecimento do sol.

Leia também: Árvore cai sobre carros estacionados no Setor Bancário Norte



O meteorologista explica que o arco-íris é um fenômeno óptico — efeito visual, provocado pela reflexão e refração dos raios solares. Ao atingirem a atmosfera, as gotículas de água se dividem nas cores dos espectros visíveis de luz.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ele diz que a forma que arco-íris aparece depende da perspectiva da pessoa que o vê. No vídeo abaixo, por exemplo, o espectador está em um local iluminado pela luz do sol, enquanto vê o arco no horizonte, onde ainda chove. Veja o vídeo:

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates