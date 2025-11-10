Arco-íris é visto na região central de Brasília; entenda o fenômeno

Na tarde desta segunda-feira (10/11), por volta das 16h, foi possível observar, com clareza, um arco-íris na área central de Brasília.
Segundo o meteorologista do Inmet, Olívio Bahia, o fenômeno é frequentemente observado após chuvas rápidas e intensas, com o reaparecimento do sol.
O meteorologista explica que o arco-íris é um fenômeno óptico — efeito visual, provocado pela reflexão e refração dos raios solares. Ao atingirem a atmosfera, as gotículas de água se dividem nas cores dos espectros visíveis de luz.
Ele diz que a forma que arco-íris aparece depende da perspectiva da pessoa que o vê. No vídeo abaixo, por exemplo, o espectador está em um local iluminado pela luz do sol, enquanto vê o arco no horizonte, onde ainda chove. Veja o vídeo:
*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates
