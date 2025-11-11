InícioCidades DF
ACIDENTE

Árvore de grande porte cai em residência no Paranoá

Tronco da árvore cedeu repentinamente e atingiu parte da estrutura da casa; apesar do impacto não houve feridos

Bombeiros são acionados para ocorrência de queda de árvore - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Bombeiros são acionados para ocorrência de queda de árvore - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma árvore de grande porte caiu sobre uma residência, na quadra 30, do Paranoá, e causou susto e danos materiais. Moradores relataram que o tronco cedeu repentinamente, atingindo parte da estrutura da casa. O local precisou ser isolado devido ao risco de novos desabamentos e à presença de fios energizados próximos à queda. Apesar do impacto, não houve vítimas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado nesta segunda-feira (10/11), às 15h43 e enviou quatro viaturas para o atendimento da ocorrência. As equipes realizaram o gerenciamento dos riscos, isolaram a área e acionaram a Neoenergia para o desligamento da rede elétrica, garantindo a segurança durante o trabalho.

Após a interrupção da energia, os bombeiros realizaram o corte e a retirada segura da árvore. Após os procedimentos, a segurança no local foi restabelecida.

  • Bombeiros são acionados para ocorrência de queda de árvore
    Bombeiros são acionados para ocorrência de queda de árvore CBMDF/Divulgação
  • Bombeiros são acionados para ocorrência de queda de árvore
    Bombeiros são acionados para ocorrência de queda de árvore CBMDF/Divulgação
  • Bombeiros são acionados para ocorrência de queda de árvore
    Bombeiros são acionados para ocorrência de queda de árvore CBMDF/Divulgação
  • Bombeiros são acionados para ocorrência de queda de árvore
    Bombeiros são acionados para ocorrência de queda de árvore CBMDF/Divulgação

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 11/11/2025 08:54
SIGA
x