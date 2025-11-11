Árvore de grande porte cai em residência no Paranoá

Bombeiros são acionados para ocorrência de queda de árvore - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma árvore de grande porte caiu sobre uma residência, na quadra 30, do Paranoá, e causou susto e danos materiais. Moradores relataram que o tronco cedeu repentinamente, atingindo parte da estrutura da casa. O local precisou ser isolado devido ao risco de novos desabamentos e à presença de fios energizados próximos à queda. Apesar do impacto, não houve vítimas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado nesta segunda-feira (10/11), às 15h43 e enviou quatro viaturas para o atendimento da ocorrência. As equipes realizaram o gerenciamento dos riscos, isolaram a área e acionaram a Neoenergia para o desligamento da rede elétrica, garantindo a segurança durante o trabalho.

Após a interrupção da energia, os bombeiros realizaram o corte e a retirada segura da árvore. Após os procedimentos, a segurança no local foi restabelecida.









