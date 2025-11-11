Regiões do DF terão desligamento programado de energia nesta terça (11/11)

O fornecimento de energia será interrompido temporariamente nesta terça-feira (11/11) em três regiões administrativas do DF — Candangolândia, Plano Piloto e Gama — para a realização de manutenções na rede elétrica.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Na Candangolândia, a suspensão ocorre na QR 04, das 10h às 16h. No Plano Piloto, o desligamento será das 14h às 15h, atingindo áreas das SQNW 103, 106 e 107, além do Setor Comercial Norte. Já no Gama, o serviço será interrompido das 9h às 15h no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Gleba B.
A Neoenergia Brasília informou que o procedimento visa garantir a segurança das equipes e da população. Casos emergenciais podem ser comunicados pelo telefone 116.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais