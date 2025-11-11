InícioCidades DF
ENERGIA ELÉTRICA

Regiões do DF terão desligamento programado de energia nesta terça (11/11)

Interrupção afeta Candangolândia, Plano Piloto e Gama para manutenção e segurança das redes elétricas

Procedimento serve para garantir a segurança das equipes e da população - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
O fornecimento de energia será interrompido temporariamente nesta terça-feira (11/11) em três regiões administrativas do DF — Candangolândia, Plano Piloto e Gama — para a realização de manutenções na rede elétrica.

Na Candangolândia, a suspensão ocorre na QR 04, das 10h às 16h. No Plano Piloto, o desligamento será das 14h às 15h, atingindo áreas das SQNW 103, 106 e 107, além do Setor Comercial Norte. Já no Gama, o serviço será interrompido das 9h às 15h no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Gleba B.

A Neoenergia Brasília informou que o procedimento visa garantir a segurança das equipes e da população. Casos emergenciais podem ser comunicados pelo telefone 116.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 11/11/2025 06:00 / atualizado em 11/11/2025 06:00
