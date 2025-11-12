Homem é preso após ameaçar moradores da Asa Sul com faca

Homem ameaça moradores da Asa Sul e é detido na 1ª DP - (crédito: Ed Alves/ CB/ DA Press)

Um homem de 52 anos foi preso após ameaçar com uma faca moradores da SQS 215, na Asa Sul. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada por meio do Programa Rede de Vizinhos Protegidos na tarde de terça-feira (11/11).

Segundo relatos dos moradores ao grupo comunitário, um homem em aparente surto estaria armado com uma faca e ameaçando pessoas no térreo de um dos blocos. Durante o patrulhamento na região, a equipe localizou o homem que correspondia às características registradas.

A vítima, uma mulher de 73 anos, manifestou interesse em representar criminalmente contra o autor. Ele foi abordado e conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde foi registrado termo circunstanciado pelos crimes de ameaça e porte de arma branca.

